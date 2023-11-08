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رابطة أبطال أوروبا: ميلان الايطالي يفوز على باريس سان جيرمان 2-1

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 06:05 قراءة: 0 د, 51 ث
      
فاز فريق ميلان الإيطالي على ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب سان سيرو في إطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة برابطة أبطال أوروبا لكرة القدم.


وتقدم باريس في الدقيقة التاسعة عن طريق ميلان سكرينيار، ورد ميلان بهدفين عن طريق كل من رافائيل لياو في الدقيقة 12 وأوليفيه جيرو بالدقيقة 50.
...

وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث، بينما تجمد
رصيد باريس عند 6 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب الصدارة، فيما يتذيل نيوكاسل المجموعة برصيد 4 نقاط .
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة من المجموعة الثامنة، حقق بورتو البرتغالي الفوز على ضيفه ريال أنتويرب البلجيكي بهدفين نظيفين سجلهما كل من إيفانيلسون في الدقيقة 32 من ركلة جزاء ولافيران بيبي بالدقيقة 90.
ورفع بورتو رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة وبفارق الأهداف عن برشلونة صاحب المركز الثاني، بينما تذيل فريق أنتويرب المجموعة بدون أي رصيد من النقاط.


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