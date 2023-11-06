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رئيس الدولة يؤكد على ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها البلاد

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 22:58 قراءة: 0 د, 36 ث
      
أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين، ضرورة رفع درجة اليقظة والانتباه في هذه المرحلة التي تعيشها تونس، وذلك لدى استقباله بقصر قرطاج وزير الداخلية، كمال الفقي وزير الداخلية، ومدير عام الأمن الوطني، مراد سعيدان والمدير العام آمر الحرس الوطني، حسين الغربي.

ووفق بلاغ اعلامي للرئاسة اثنى رئيس الدولة في هذا السياق، على الدور الذي تقوم به الوحدات الأمنية في تأمين الوطن بمعاضدة من القوات المسلّحة.

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وأشاد الرئيس قيس سعيد بالشعور العميق بالمسؤولية لدى المواطنين للمساهمة في مواجهة كل ما يهدّد أمن البلاد.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية إلى مزيد تكثيف الدوريات في كافة مناطق الجمهورية لمواجهة كلّ أشكال الجريمة، خاصة إثر الحملات الناجحة التي قامت بها قوات الأمن في الفترة الأخيرة والتي لا تزال تقوم بها لتعقّب المجرمين.


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