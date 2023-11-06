رئيس كونكت الدولية يؤكد اهمية مشاركة تونس في المعرض الدولي للاستيراد بشنغهاي لتطوير التبادل التجاري مع الصين

قال رئيس كوناكت الدولية فؤاد قديش، ان المنظمة تتطلع من خلال مشاركة تونس في معرض الصين الدولي للاستيراد، الذي ينتظم من 5 الى 10 نوفمبر 2023 بمدينة شنغهاي، الى تطوير الصادرات التونسية نحو السوق الصينية والاسواق الجنوب اسياوية واعطاء ديناميكية للتبادل التجاري معها



وتشارك تونس في الدورة السادسة لهذا المعرض الدولي، الذي انطلق امس الأحد تحت شعار "عصر جديد ومستقبل مشترك"، عبر وفد اقتصادي يضم أكثر من 30 مؤسسة تونسية متعددة الاختصاصات بإشراف كونكت الدولية وهي المرة الثانية التي تشارك فيها تونس في معرض دولي صيني خلال سنة 2023

واضاف قديش، اليوم الاثنين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، أن الصادرات التونسية شهدت تحسنا خلال سنتي 2022 و2023 ومنظمة كوناكت تسعى لدعم صادرات زيت الزيتون التونسي بالاضافة الى إيجاد حل لعملية ترويج التمور الذي يعرف صعوبات مبينا أن دولة الصين قادرة على تنمية الصادرات التونسية وتحقيق تبادل تجاري مهم معها.



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وأوضح أن تنظيم معرض الصين الدولي للاستيراد يتزامن هذا العام مع إحياء الذكرى العاشرة للاعلان عن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ حيث يعد فرصة اقتصادية للدول النامية والتي من بينها تونس لترويج منتجاتها مباشرة مع اكبر الموردين الصينيين

وبلغ حجم المبادلات التجارية بين تونس والصين منذ جانفي إلى غاية افريل 2023 حوالي 763 مليون دولار أمريكي اي بزيادة 12،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنوات الماضية.

من جانبه صرح رئيس المجلس الصيني لي تشانغ، امس الأحد خلال افتتاح معرض الصين الدولي للاستيراد، أن الصين ستعمل على تعزيز الانفتاح وتقاسم فرص التنمية مع بقية دول العالم مضيفا ان بلاده ستعزز انفتاحها لفرص الأسواق الخارجية عبر توسيع نشاطات الواردات وتنمية التجارة في السلع والخدمات عبر الحدود.

ورجح تشانغ أن تصل واردات الصين من السلع والخدمات الى17 تريليون دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة مبينا ان بلاده في هذا الإطار ستحمي حقوق ومصالح المستثمرين الأجانب وفقا للقانون وستوفر بيئة أعمال متوافقة مع المعايير الدولية.

وأشار لي تشانغ في كلمته ان الرئيس الصيني تشي جي بينغ برسالة إلى المعرض اكد فيها تصميم الصين الثابت على تعزيز الانفتاح عالي المستوى وتسهيل بناء اقتصاد عالمي مفتوح.

يذكر ان معرض الصين الدولي للاستيراد في دورته السادسة يلتئم هذه السنة بمشاركة 154 دولة ومنظمة دولية من بينهم 18 دولة عربية إضافة إلى 3400 عارض و394 الف زائر من بينهم 100 مدير لافضل 500 شركة في العالم والقطاعات الرائدة.



