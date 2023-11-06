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بنزرت: إقرار 6000 تذكرة للقاء الاربعاء المقبل بين النادي البنزرتي والترجي الرياضي

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي انه تم إقرار 6000 تذكرة لفائدة الجماهير المحلية في مباراة قمة الاربعاء المقبل التي ستجمع النادي الرياضي البنزرتي وضيفه الترجي الرياضي بملعب 15 اكتوبر في اطار المباراة المؤجلة لحساب الجولة السابعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم

وشدد والي بنزرت خلال جلسة عمل ترتيبية وتنظيمية للمباراة إلتامت اليوم الاثنين بمقر الولاية على دور كل المكونات الرسمية والمجتمعية والاعلامية وبالاخص هيئة النادي في حسن قيادة المباراة في كنف الروح الرياضية العالية وتقديم الصورة المثلي عن كبار نوادي وجماهير كرة القدم التونسية والقطع مع كل الاشكاليات السابقة التي قد تحدث خاصة خارج الميدان.
يذكر ان الجلسة الترتيبية واكبتها كل الجهات المتدخلة، وتم خلالها ضبط كافة الاستعدادات اللازمة مع التشديد على اهمية التاطير الجماهيري قبل المباراة وما بعدها.


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