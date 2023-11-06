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بطولة الرابطة الثانية: برنامج مباريات الجولة السادسة ذهابا

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 15:20 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السادسة ذهابا لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية التي ستدور على دفعتين يومي السبت والاحد 11 و12 نوفمبر الجاري بداية من الساعة الثانية والنصف ظهرا :

السبت 11 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
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ملعب الطيب بن عمار بالعمران
شبيبة العمران-جمعية اريانة
ملعب رادس البلدي
النجم الرادسي-نادي سبورتينغ بن عروس
ملعب وادي الليل الاصطناعي
مستقبل وادي الليل-امل حمام سوسة
ملعب قربة البلدي
النادي القربي-القلعة الرياضية
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان-نادي حمام الانف
جندوبة الرياضية معفاة

المجموعة الثانية
ملعب الشابة
هلال الشابة- سبورتينغ المكنين
ملعب مصطفى الدوري بجربة
امل جربة- نادي اولمبيك مدنين

الاحد 12 نوفمبر 2023
المجموعة الاولى
ملعب مساكن
هلال مساكن- مرجان طبرقة

المجموعة الثانية
ملعب احمد خواجة بالمهدية
مكارم المهدية-نادي محيط قرقنة
ملعب سيدي بوزيد
اولمبيك سيدي بوزيد- نسر جلمة
ملعب قابس
مستقبل قابس- امل الرقبة
ملعب جرجيس
الترجي الجرجيسي- الملعب القابسي
مستقبل الرجيش معفى


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