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المنستير: الدورة الأولى لمهرجان مجدي عبرود للمسرح بالمكنين تحت شعار "المسرح في زمن الرقميات"

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 19:04 قراءة: 1 د, 51 ث
      
تحت شعار "المسرح في زمن الرقميات" تلتئم الدورة الأولى لمهرجان مجدي عبرود للمسرح من 2 إلى 5 نوفمبر 2023 . وأفاد مراد باشا رئيس جمعية روافد في تصريح لـ"وات" أن جمهور الدورة سيكون على موعد مع برنامج متنوع الفقرات فيه التكوين والمعارض والعروض على امتداد أيام هذه التظاهرة التي تقام ببادرة من جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين بدعم من بلدية المكنين ودار الثقافة، والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية.

ويكون الافتتاح الرسمي للمهرجان بدار الثقافة بالمكنين تحت شعار "فلسطين ...أرض لشعب" وستقع تحيّة العلمين التونسي والفلسطيني تضامنا مع الشعب الفلسطيني وذلك بحضور ثلة من الضيوف الفلسطينيين من الأساتذة والطلبة.

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وتشمل فقرات المهرجان معرضا وثائقيا بعنوان "ذاكرة مبدع" خاص بالفنّان مجدي عبرود مع شهادات حيّة لمسرحيين عرفوا عن قرب المسرحي المرحوم مجدي عبرود ثم تكريم للمسرحيين عيسى حراث، ودليلة مفتاحي، ورؤوف كوكة، ونجوى ميلاد، وصلاح مصدق. ويواكب الجمهور بداية من الساعة السادسة عرض مسرحية "الشريدة" من إنتاج مركز الفنون الدرامية بالمهدية.

ويكون للأطفال يوم الجمعة 3 نوفمبر موعد مع عرض "دار جدي" (س10) لمجموعة جميلات الحكاية على أن تنطلق إثرها ورشة تكوينية مفتوحة حول "المسرح في زمن الرقميات" تتواصل يومين لفائدة 35 من الشباب والطلبة والتلاميذ وغيرهم بتأطير الفنّان الطاهر بن خذيفة.

ويقدم المسرحي أنيس شويخ عرض فداوي بعنوان "من قاع الخابية" يوم الجمعة 3 نوفمبر بمركز جمعية الرحمة لرعاية المسنين بالمكنين ثم مسرحية للكهول على الساعة السادسة مساء بدار الثقافة بالمكنين.
ويدير محمّد سعد برغل مدير المعهد العالي للغات بالمكنين يوم السبت 4 نوفمبر على الساعة الرابعة مساء حلقة حوارية حول "المسرح في زمن الرقميات" بمشاركة محمّد المديوني وفوزية ضيف الله، وخالد بوزيد، وفتحي اللبان، وفتحي بن عمر، ومنصور مهني. ويعرض نادي المسرح بالمركب الثقافي الجامعي بالمنستير مسرحية " قلم بروسبيرو" (س18).

ويتابع عشاق الفن الرابع خلال اليوم الختامي من المهرجان عرض مسرحية للأطفال على الساعة العاشرة صباحا بعنوان " أصدقاء الشمس" وهو عمل من إنتاج جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين ثم عرض إنتاج الورشة التكوينية وحفل اختتام المهرجان.

ويأتي تنظيم هذا المهرجان اعترافا بالجميل لمؤسس جمعية روافد للفن المسرحي بالمكنين مجدي عبرود وفق ما بينه مراد باشا قائلا "هي لمسة وفاء له فقد كانت حلمته تنظيم مهرجان للمسرح بالمكنين وأردنا أن نحقق حلمه"، وأشار إلى أن فعاليات هذا المهرجان موجهة للجمهور على اختلاف أعماره سواء من الأطفال أوالكهول وهو يرمي أيضا إلى تكوين جيل جديد من المسرحيين وفق تأكيده.


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