أتليتيكو يتقدم للمركز الثالث بالدوري الإسباني بفوزه 2-1 على ألافيس

فاز أتليتيكو مدريد على ضيفه ألافيس 2-1 بفضل هدفي رودريغو ريكيلمي وألفارو موراتا في الشوط الأول ليتقدم الفريق إلى المركز الثالث بالبطولة الاسبانية لكرة القدم يوم الأحد.

ويرتفع رصيد أتليتيكو، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، إلى 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف ريال مدريد المتصدر وجيرونا صاحب المركز الثاني ونقطة واحدة أمام برشلونة الذي يحتل المركز الرابع.

وافتتح ريكيلمي التسجيل في الدقيقة 26 من مسافة قريبة مستغلا عرضية من موراتا الذي ضاعف تقدم فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول من مجهود فردي.

وقلص أندير جيفارا لاعب وسط ألافيس النتيجة في الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني من تسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء.



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وفاز أتليتيكو بآخر 14 مباراة بالبطولة على ملعبه ليعادل أفضل سلسلة انتصارات متتالية حققها على ملعبه القديم فيسنتي كالديرون بين ماي 2012 وفيفري 2013.

كما سجل 72 هدفا في 2023 متساويا مع مانشستر سيتي كثالث أكثر فرق مسابقات البطولات الأوروبية الخمس الكبرى خلف بوروسيا دورتموند (78) وبايرن ميونيخ (77).