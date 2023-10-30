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الكيني بيتر واويرو حكما لمباراة الاياب بين الترجي والوداد

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 09:53 قراءة: 0 د, 21 ث
      
عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الحكم الكيني بيتر واويرو لادارة مقابلة الترجي الرياضي التونسي والوداد الرياضي المغربي المقررة يوم الاربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب اياب الدور نصف النهائي للدوري الافريقي لكرة القدم.

وسيكون الجزائري مصطفى غربال حكما في غرفة "الفار".

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وكان الوداد فاز امس الاحد في مباراة الذهاب التي اقيمت على المركب الرياضي محمد الخامس في الدار البيضاء بهدف دون رد.


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