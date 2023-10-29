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هالاند يقود سيتي للفوز على يونايتد في قمة مانشستر

Publié le Dimanche 29 Octobre 2023 - 19:43 قراءة: 0 د, 53 ث
      
سجل إرلينغ هالاند هدفين ليقود مانشستر سيتي للفوز 3-صفر على مضيفه مانشستر يونايتد في قمة محتدمة بالبطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد.
ويحتل فريق المدرب بيب غوارديولا الفائز بثلاثية من الألقاب الموسم الماضي المركز الثالث برصيد 24 نقطة بعد عشر مباريات بفارق نقطتين فقط خلف توتنهام المتصدر. وبعدما تكبد أول خسارة في آخر أربع مباريات في كل المسابقات، يتجمد رصيد يونايتد عند 15 نقطة في المركز الثامن.
وأحرز هالاند الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 26 عندما أظهر حكم الفيديو المساعد ارتكاب راسموس هيولوند مخالفة ضد رودري. وبهدوء وضع اللاعب النرويجي الكرة في الشباك.
وهيمن سيتي على مجريات الأمور في الشوط الثاني وأحرز هالاند الهدف الثاني بعد الاستراحة بفترة وجيزة عندما استغل عرضية من برناردو سيلفا حولها برأسه إلى داخل الشباك محرزا هدفه 11 في البطولة هذا الموسم متساويا مع إجمالي أهداف يونايتد.
...

وسجل فيل فودين الهدف الثالث من مسافة قريبة في الدقيقة 80 عندما تصدى الحارس أندريه أونانا لتسديدة من رودري لتتجه الكرة إلى هالاند الذي لعب عرضية منخفضة إلى فودين الذي وضعها في الشباك ما دفع العديد من جماهير يونايتد لمغادرة الملعب مبكرا.


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