بطولة الرابط الاولى (الجولة 8- الدفعة 2): النتائج والترتيب

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الدفعة الثانية للجولة الثامنة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت اليوم الاحد :



المجموعة الأولى

الأحد 29 أكتوبر 2023



...



في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي 2 كينغسلاي ايدو (21)/ الطيب المزياني (24)

الاتحاد الرياضي ببن قردان صفر



السبت 28 أكتوبر 2023

في ملعب الهادي النيفر بباردو

الملعب التونسي 1 امان الله حميدة (64)

المستقبل الرياضي بسليمان صفر

في الملعب الأولمبي بسوسة

النجم الرياضي الساحلي صفر

الأولمبي الباجي صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الافريقي 15 7 4 3 0 10 4

2- النجم الساحلي 14 7 4 2 1 10 3

3-الاولمبي الباجي 13 7 4 1 2 7 8

4-الملعب التونسي 11 7 3 2 2 10 7

5-اتحاد بن قردان 7 7 2 1 4 4 7

6-قوافل قفصة 6 6 1 3 2 4 7

7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12



المجموعة الثانية:

الاحد 29 اكتوبر 2023

في ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

الاتحاد الرياضي بتطاوين صفر

النجم الرياضي بالمتلوي صفر



السبت 28 اكتوبر 2023

في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت

النادي الرياضي البنزتي صفر

النادي الرياضي الصفاقسي صفر



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1-الترجي الرياضي 13 5 4 1 0 8 3

--الاتحاد المنستيري 13 6 4 1 1 11 7

3- النادي الصفاقسي 10 7 3 1 3 6 3

4- نجم المتلوي 9 7 2 3 2 8 8

5- النادي البنزرتي 6 6 1 3 2 2 5

-- اتحاد تطاوين 6 7 1 3 3 4 8

7-مستقبل المرسى 2 6 0 2 4 2 7



ملاحظة : تاجلت مباراة مستقبل المرسى والترجي الرياضي الى موعد لاحق.





