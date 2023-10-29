منافسة ثلاثية بين ميسي وهالاند ومبابي للتتويج بحفل جوائز الكرة الذهبية 2023 بفرنسا

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كل أنحاء العالم غدا /الإثنين/، صوب العاصمة الفرنسية باريس لمتابعة حفل النسخة الجديدة من جوائز "الكرة الذهبية" لعام 2023 الكروي، لتوزيع جوائز الأفضل في عالم كرة القدم للعام الحالي.



وتستحوذ هذه النسخة من الجائزة على اهتمام بالغ من كافة الأوساط في عالم كرة القدم، كونها تشهد منافسة شرسة للغاية على الجائزة الأبرز وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم التي تقدمها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.





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ويعد الأرجنتيني ليونيل ميسي على رأس المرشحين للفوز بالجائزة العريقة في ظل الإنجاز التاريخي الذي صنعه مع منتخب بلاده بالفوز بلقب كأس العالم قطر 2022، وذلك بعد 36 عاما من فوز المنتخب بلقبه الثاني في المونديال عام 1986 تحت قيادة الأسطورة الراحل دييغو مارادونا.

ولعب ميسي دورا بارزا في فوز الأرجنتين باللقب، واستحق الفوز بلقب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في مونديال 2022، كما حل ثانيا في قائمة هدافي نفس النسخة برصيد 7 أهداف.

وبعد شهرين فقط من فوزه باللقب المونديالي، نال ميسي جائزة "الأفضل" التي يقدمها الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) إلى أفضل لاعب في العالم، وذلك لعام 2022، كما فاز لاعب برشلونة الإسباني السابق بلقب الدوري الفرنسي مع فريقه السابق باريس سان جيرمان في نهاية الموسم الماضي قبل الانتقال إلى فريقه الحالي انتر ميامي الأمريكي، ليستهل مسيرته مع الفريق الجديد بإحراز لقب بطولة "كأس الدوريات"، والتي توج ميسي هدافا لها في هذه النسخة، كما أحرز جائزة أفضل لاعب بنفس النسخة.

وعلى مدار 15 نسخة للجائزة منذ عام 2007 وحتى عام 2022، لم يغب ميسي عن المراكز الثلاثة الأولى في نتيجة الاستفتاء على الكرة الذهبية سوى مرتين في عامي 2018 و2022.

ويواجه ميسي منافسة قوية من أكثر من لاعب على الجائزة يتقدمهم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي الانقليزي الساعي للظفر بها للمرة الأولى.

وتوج المهاجم النرويجي البالغ من العمر 23 عاما بالثلاثية التاريخية مع فريقه بـ(الدوري وكأس انقلترا ودوري أبطال أوروبا)، فضلا عن العديد من الأرقام القياسية أبرزها تسجيل 36 هدفا في البطولة الانقليزية بموسم واحد.

وكانت هذه الإنجازات كفيلة بمنح هالاند جائزة أفضل لاعب في استفتاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في الموسم الماضي.

وتضم قائمة المرشحين، التي تتكون من 30 لاعبا، أسماء أخرى عديدة حققت العديد من الإنجازات وتركت بصمات واضحة لكن فرصها في المنافسة قد تكون أقل من ميسي وهالاند. ويبرز من هذه الأسماء كل من الفرنسي كيليان مبابي، الذي بلغ مع منتخب بلاده نهائي كأس العالم 2022، وتوج هدافا للبطولة إضافة لفوزه مع سان جيرمان بلقب البطولة الفرنسية ، والبلجيكي كيفن دي بروين والألماني إلكاي غاندوغان والأرجنتيني جوليان ألفاريز الفائزين بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، والنيجيري فيكتور أوسيمين الفائز مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي والمتوج بلقب هداف البطولة في النسخة الماضية، وغيرها من الأسماء.

إلى ذلك، تشهد هذه النسخة منافسة أيضا قوية ومثيرة على "الكرة الذهبية" لأفضل لاعبة في العالم، وذلك في ظل إقامة بطولة كأس العالم للسيدات في منتصف العام الحالي، وما شهدته هذه النسخة المونديالية من إثارة وندية توجها المنتخب الإسباني لصالحه في النهاية بلقب البطولة.

وتبدو اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي هي الأوفر حظا للفوز بجائزة الكرة الذهبية غدا، وذلك بعد فوزها بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبة في مونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا وجائزة أفضل لاعبة في الموسم الماضي باستفتاء /يويفا/، نظرا لفوزها مع برشلونة بلقبي الدوري الإسباني ودوري الأبطال الأوروبي إضافة للإنجاز المونديالي.

كما يشهد الحفل غدا توزيع جائزتين أخريين هما "كوبا" لأفضل لاعب شاب، و"ياشين" لأفضل حارس مرمى.

وتضم قائمة المرشحين لكل منهما 10 أسماء، وقد يكون من الصعب تحديد هوية الفائز بكل منهما في ظل تألق العديد من الأسماء في كل من الفئتين. وشهدت الملاعب الأوروبية في الفترة الماضية تألق جيل جديد من اللاعبين صغار السن، الذين خطفوا الأضواء كثيرا من النجوم المخضرمين.

ويبرز من هؤلاء النجوم الشبان الموجودين بالقائمة، كل من الانقليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد الإسباني) وبيدري وغافي وأليخاندرو بالدي ثلاثي برشلونة الإسباني وجمال موسيالا (بايرن ميونخ).

وعلى مستوى حراس المرمى، يبرز أيضا من الموجودين بالقائمة كل من الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا الانقليزي) والمغربي ياسين بونو (أشبيلية الإسباني/ الهلال السعودي) والكاميروني أندريه أونانا (انتر ميلان الإيطالي/ مانشستر يونايتد الانقليزي) والبرازيلي إيدرسون (مانشستر سيتي الانقليزي) والألماني مارك أندري تير شتيغن (برشلونة الإسباني) والبلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والفرنسي مايك ماينان (ميلان الإيطالي).