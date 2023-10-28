البطولة العربية لكرة السلة: المنتخب التونسي يؤكد مشاركته في دورة مصر

اكد المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة مشاركته في النسخة 25 للبطولة العربية لكرة السلة التي تحتضنها مصر من 26 ديسمبر 2023 الى 3 جانفي 2024.

و ارتفع عدد المنتخبات التي أكدت مشاركتها في النسخة القادمة للبطولة العربية لكرة السلة الى 9 منتخبات حسب ما اعلنه اليوم السبت الاتحاد العربي للعبة.

وفضلا عن المنتخب التونسي اكدت منتخبات الجزائر ومصر (البلد المنظم) والكويت والإمارات العربية المتحدة وموريتانيا وليبيا والمغرب والصومال مشاركتها في هذه المنافسة العربية.

ومن المتوقع أن تعلن منتخبات أخرى مشاركتها في هذه البطولة التي تقام منافساتها بانتظام كل سنة منذ عام 2007.



...



و جرت النسخة ال 24 بدبي (الإمارات العربية المتحدة), حيث فاز بلقبها منتخب لبنان المتوج لأول مرة باللقب بعد تغلبه على تونس (72-69).

ويعتبر المنتخب المصري, صاحب الرقم القياسي لعدد التتويجات ب 12 لقبا, متبوعا بتونس (4 ألقاب).