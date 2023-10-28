كرة اليد - المنتخب التونسي مواليد 2006-2007 يواجه فرنسا وكرواتيا والمجر ضمن دورة "بيير تيبي"

تحول المنتخب التونسي لكرة اليد للاعبين مواليد 2006-2007 صباح اليوم السبت الى مدينة سانت رافائيل الفرنسية لإجراء تربص تحضيري تتخلله مباريات تطبيقية قبل مشاركته في الدورة الدولية "بيير تيبي" المقررة بالعاصمة باريس من 2 الى 4 نوفمبر القادم.

وستشهد الدورة مشاركة منتخبات فرنسا وكرواتيا والمجر.

وضمت قائمة المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب الوطني حلمي عبد الرزاق الاسماء التالية معتز بالله صفر ومحمد المثلوثي ومحمد علي الجمالي (مكارم المهدية) واحمد بن نصر ومعتز دواد واحمد شاكر (جمعية الحمامات) ومحمد عزيز غرس الله (الاتحاد التميمي) ومحمد امين جرتيلة وسيف الدين العوادي ومهدي تبر (الترجي الرياضي) يوسف العايب واكرم بن حليمة ومصطفى جمور (سبورتينغ المكنين) وعمر الجديدي (نادي كرة اليد بجمال) ومحمد ريان بن فرج (امل حمام سوسة) وعلي بن نوا (بعث بني خيار)

وتندرج هذه التحضيرات في إطار الاستعدادات بالخصوص للبطولة العربية من 15 الى 25 نوفمبر القادم بالمهدية.



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وفي ما يلي برنامج مباريات دورة "بيير تيبي"

الخميس 2 نوفمبر 2023

كرواتيا - المجر

تونس - فرنسا

الجمعة 3 نوفمبر 2023

تونس - كرواتيا

فرنسا - المجر

السبت 4 نوفمبر 2023

المجر - تونس

فرنسا - كرواتيا

