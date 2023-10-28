Babnet

كرة اليد - المنتخب التونسي مواليد 2006-2007 يواجه فرنسا وكرواتيا والمجر ضمن دورة "بيير تيبي"

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 15:38 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تحول المنتخب التونسي لكرة اليد للاعبين مواليد 2006-2007 صباح اليوم السبت الى مدينة سانت رافائيل الفرنسية لإجراء تربص تحضيري تتخلله مباريات تطبيقية قبل مشاركته في الدورة الدولية "بيير تيبي" المقررة بالعاصمة باريس من 2 الى 4 نوفمبر القادم.
وستشهد الدورة مشاركة منتخبات فرنسا وكرواتيا والمجر.
وضمت قائمة المنتخب التونسي تحت قيادة المدرب الوطني حلمي عبد الرزاق الاسماء التالية معتز بالله صفر ومحمد المثلوثي ومحمد علي الجمالي (مكارم المهدية) واحمد بن نصر ومعتز دواد واحمد شاكر (جمعية الحمامات) ومحمد عزيز غرس الله (الاتحاد التميمي) ومحمد امين جرتيلة وسيف الدين العوادي ومهدي تبر (الترجي الرياضي) يوسف العايب واكرم بن حليمة ومصطفى جمور (سبورتينغ المكنين) وعمر الجديدي (نادي كرة اليد بجمال) ومحمد ريان بن فرج (امل حمام سوسة) وعلي بن نوا (بعث بني خيار)
وتندرج هذه التحضيرات في إطار الاستعدادات بالخصوص للبطولة العربية من 15 الى 25 نوفمبر القادم بالمهدية.
...


وفي ما يلي برنامج مباريات دورة "بيير تيبي"
الخميس 2 نوفمبر 2023
كرواتيا - المجر
تونس - فرنسا
الجمعة 3 نوفمبر 2023
تونس - كرواتيا
فرنسا - المجر
السبت 4 نوفمبر 2023
المجر - تونس
فرنسا - كرواتيا


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275902


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
السبت 28 أكتوبر 2023 | 13 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:56
17:29
15:04
12:10
06:39
05:12
الرطــوبة:
% 61
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-21
31°-21
33°-21
27°-20
28°-20
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*