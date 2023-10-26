الأمطار المسجلة خلال سبتمبر 2023 لا تمثل سوى 3،5 بالمائة من معدل الفترة

قدّر إجمالي كميّات الأمطار لكامل شهر سبتمبر 2023 ب35،5 مليمتر ما يمثل 3،5 بالمائة من معدل الفترة (1006،1 مليمتر).



بطريقة أخرى قدّر تراجع التساقطات ب96،5 بالمائة ممّا يجعل من شهر سبتمبر 2023 الشهر الاكثر جفافا منذ سنة 1970 ويأتي تصنيفه في المرتبة الثانية بعد شهر سبتمبر 1964 (15،3 مم) منذ سنة 1950، بحسب ما أظهره الملخص المناخي لشهر سبتمبر 2023 نشره المعهد الوطني للرصد الجوّي، الخميس.





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بالنسبة إلى مجموع كميّات الأمطار لشهر سبتمبر 2023 فقد شهدت كافّة المناطق نقصا ملحوظا في الأمطار بنسبة تراوحت بين 75 بالمائة، بالمناطق الشمالية، إلى 100 بالمائة بكل من زغوان وباجة وجندوبة وسليانة.



أمّا بمناطق الوسط فإنّ الأمطار لم تنزل طيلة الشهر على أغلب الجهات باستثناء تالة والمهدية، حيث نزلت بعض الأمطار المتفرقة وبكمذيات ضعيفة وبلغت نسبة النقص 97 بالمائة بتالة و98 بالمائة بالمهديذة.



وشهدت أغلب مناطق الجنوب نقصا فادحا إذ تراوحت نسبة النقص بين 95 بالمائة، بتطاوين، إلى 100 بالمائة، ببقيّة المناطق باستثناء قابس حيث نزلت بعض الأمطار وقدّرت نسبة النقص ب59 بالمائة.



وفي ما يتعلّق بالرّياح فقد كانت عامّة ضعيفة إلى معتدلة وزادت سرعتها من 2 إلى 6 سبتمبر 2023 بأغلب جهات البلاد وتراوحت سرعتها القصوى بين 54 كلمتر في الساعة بمدنين إلى 72 كلم/س بتوزر.

كما زادت سرعة الرّياح أيّام 15 و16 و17 سبتمبر 2023 بمناطق الشمال وتراوحت سرعتها القصوى بين 61 كلم/ بطبرقة إلى 76 كلم/س بالكاف.



وهبّت الرّياح قويّة، أيضا، ايّام 22 و23 و24 سبتمبر 2023 بمناطق الشمال والوسط ومحليا الوسط وتراوحت سرعتها القصوى ما بين 54 كلم/س برمادة و83 كلم/س بتالة من ولاية القصرين.



كما زادت سرعة الرّياح يوم 27 سبتمبر 2023 بمناطق الوسط والجنوب وتراوحت سرعتها القصوى ما بين 54 كلم/س بسيدي بوزيد و61 كلم/س بجربة من ولاية مدنين.