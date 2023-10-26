"المكتب الجامعي لكرة القدم سيسعى في إطار ما يسمح به القانون للدفاع عن وديع الجريء " ( بلاغ )

قال أعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم في بلاغ صادر اليوم الخميس على إثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ان "المكتب الجامعي سيسعى في إطار ما يسمح به القانون للدفاع عنه وإثبات براءته مما نسب إليه (وهو إبرام عقد على غير الصيغ القانونية) حسب بلاغ الجامعة..



كما اوضح المكتب الجامعي "إن العقد موضوع الشكاية المقدمة من قبل وزارة الشباب والرياضة لدى النيابة العمومية بتونس هو عقد مبرم بين الجامعة التونسية لكرة القدم والمدير الفني السابق الصغير زويتة، وقد أبرم طبق نفس الصيغ والإجراءات والتراتيب عند إمضاء عقود المديرين الفنيين السابقين على امتداد ما يزيد عن عشرين سنة من قبل مختلف المكاتب الجامعية المتعاقبة وأنه قد تمت المصادقة عليه من قبل وزارة الشباب والرياضة منذ ديسمبر 2020."





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وكان محمد زيتونة الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس اكد في وقت سابق اليوم الخميس صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأشار في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء الى أنّ الأبحاث في القضية المتعلقة بايقاف رئيس الجامعة مازالت جارية متحفظا عن الكشف عن تفاصيل ملابساتها باعتبارها مازلت في طور البحث لدى قاضى التحقيق.

يذكر أنّه تم ايقاف وديع الجريء ليلة امس الاربعاء بمقتضى بطاقة جلب صادرة في حقه وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده.