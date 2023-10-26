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مدنين: اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية تضبط خطة عمل لتسريع إنجاز 6 مشاريع مهيكلة بالجهة

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 19:03 قراءة: 0 د, 52 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية بمدنين خلال جلستها الدورية الرابعة، على خطة العمل للفترة القادمة والتي ترتكز على التسريع في انجاز 6 مشاريع مهيكلة بالجهة، تهمّ احداث المنطقة الحرة للانشطة التجارية واللوجستية ببن قردان، وتطوير القطب التكنولوجي بجرجيس، واحداث منطقة لوجستية، وانجاز وصلة الربط بين جزيرة جربة والجرف، الى جانب دعم استغلال القطب التكنولوجي لتثمين ثروات الصحراء بالفجاء ومشروع ربط مدنين بالسكة الحديدية.

كما استعرضت اللجنة خلال هذه الجلسة التي أشرف على فعالياتها والي الجهة، سعيد بن زايد، سبل التسريع في إنجاز 22 مشروعا عموميا بمختلف القطاعات والمناطق، ومن اهمها الطرقات الحزامية والمناطق الصناعية، وفرز النفايات، والسكن الاجتماعي، والتكوين المهني، وتوفير الماء الصالح للشراب، واحداث فرع لشركة سباق الخيل، وانجاز فتحتين بالطريق الرومانية، ومشروع الربط بالغاز الطبيعي، واحداث وتطوير محطات تطهير واحداث مسالخ ومحطات تحلية المياه.

...

يذكر ان اللجنة الجهوية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية احدثت بقرار من الوالي مؤرخ في 18 جويلية 2023 وذلك تبعا لقرار صادر عن رئاسة الحكومة باحداث لجنة عليا للتسريع في انجاز المشاريع العمومية مؤرخ في 13 جوان 2023 ويضبط مشمولات وطرق سير عمل هذه اللجنة.


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