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أنس جابر تحافظ على المركز السابع عالميا للأسبوع السابع على التوالي

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 10:37 قراءة: 0 د, 42 ث
      
حافظت اللاعبة التونسية أنس جابر على مركزها السابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس وذلك للأسبوع السابع على التوالي.
وتستعد أنس جابر للمشاركة موفى شهر أكتوبر الجاري في بطولة نهائيات المرحلة الختامية بالمكسيك للعام الثاني على التوالي، والتي ستشارك فيها أفضل 8 لاعبات حققن أفضل النتائج على مدى العام.
وشهد التصنيف العالمي الجديد الصادر اليوم الاثنين خروج الفرنسية كارولين غارسيا من قائمة اللاعبات العشرة الأوليات بعد تراجعها الى المركز 20 عالميا، مقابل عودة التشيكية باربورا كريشيكوفا الى قائمة أفضل عشرة لاعبات.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات وفق ما جاء في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين:
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اللاعبة النقاط
البيلاروسية آرينا سابالينكا 8425
البولونية ايغا شيانتيك 7795
الأمريكية كوكو غوف 5955
الكازاخستانية الينا ريباكينا 5865
الأمريكية جيسيكا بيغولا 4895
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3839
التونسية أنس جابر 3695
التشكيية كاورلينا موشوفا 3663
اليونانية ماريا ساخاري 3245
التشيكية باربورا كريشيكوفا 2775


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