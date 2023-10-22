"التغطية الإعلامية لعملية طوفان الأقصى : بين التوظيف وأخلاقيات المهنة" محور يوم دراسي بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار يوم الثلاثاء 24 أكتوبر

ينظم معهد الصحافة وعلوم الأخبار يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الحالي يوما دراسيا بعنوان "التغطية الإعلامية لعملية طوفان الأقصى : بين التوظيف وأخلاقيات المهنة". ويتضمن برنامج هذا اليوم الدراسي الذي ينظمه طلبة السنة الثانية ماجستير بحث في علوم الإعلام والاتصال، بداية من الساعة التاسعة صباحا، تحت إشراف كل من الدكتور جمال زرن والدكتور أمين بن مسعود، مداخلات لعديد الضيوف من صحفيين ومحللين سياسيين وناشطين في المجتمع المدني من تونس وفلسطين.



وإثر الجلسة الافتتاحية، تتوزع المداخلات على جلستين تخصص الأولى للحديث عن "طوفان الأقصى وجيوبوليتيك الإعلام والسياسة"، وسيتم خلالها عرض فيديو به عينة لعدد من التغطيات المضللة للعدو الإسرائيلي على غزة وعلى عملية طوفان الأقصى، يليه تقديم شهادات من فلسطين عن الوضع في الأراضي الفلسطينية.





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وسيقع تقديم مداخلات تتناول "جيوبوليتيك طوفان الأقصى" (الصحفي نزار مقني) و"خطاب الإعلام الغربي وطوفان الأقصى" (حسان العيادي، صحفي ومحلل سياسي). كما سيقع التطرق إلى دور صناع المحتوى والمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة الحرب الإعلامية من خلال مداخلة يقدمها لؤي الشارني، فيما يخصص الأستاذ بمعهد الصحافة والصحفي محمد خليل الجلاصي، مداخلته للحديث عن "شبكات التواصل الاجتماعي والتحكم في الخوارزميات أثناء العدوان على غزة".



وستخصص الجلسة الثانية من هذا اليوم الدراسي لبحث التغطية الإعلامية لطوفان الأقصى من زاوية الدروس التي يمكن استخلاصها " دروس من الإعلام ودروس من الحرب". وفي هذا الجلسة يتم التطرق إلى "الصحافة زمن الحروب : أية تغطية" من خلال مداخلة للصحفي سيف الدين العامري، مراسل تلفزيون سكاي نيوز بتونس، وتقديم قراءة في "التغطية الصحفية للقنوات الإخبارية الدولية ما بين المعايير والواقع" من منظار عماد شطارة، مدير مكتب تلفزيون الميادين في تونس.



ونظرا لأهمية صحافة التحري، لم يغفل المنظمون عن برمجة مداخلة في هذا الاختصاص لإبراز دور صحافة التحري في كشف التضليل الإعلامي، وستقدمها ياسمين دخلي، رئيسة تحرير منصة تونس تتحرى.

وفي ختام فعاليات هذا اليوم الدراسي الذي ستكون مداخلات المشاركين فيه مشفوعة بنقاش، ستتولى خولة شبح، منسقة وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تقديم مداخلة بعنوان "قطاع غزة كمقبرة للصحفيين والمراسلين الفلسطينيين".



