الألعاب العالمية للكاراتي بالسعودية - ميدالية فضية لوصال الزار

وانهى رامز بوعلاقي مشاركته في المرتبة الخامسة .ومن جهة اخرى توجهت عناصر المنتخب الوطني للكراتي الى المجر للمشاركة في بطولة العالم للكاراتي التي تنطلق غدا الإثنين بوفد يضم شاهيناز الجامي ووصال الزار وحسام الدين شوية وليث الهداجي وشيرين الزراتي ووفاء محجوب