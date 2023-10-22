الألعاب العالمية للكاراتي بالسعودية - ميدالية فضية لوصال الزار

أحرزت لاعبة الكاراتي وصال الزار( وزن أقل من 68 كلغ ) ميدالية فضية في الألعاب العالمية التي اختتمت نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة السعودية الرياض .
وانهى رامز بوعلاقي مشاركته في المرتبة الخامسة .
ومن جهة اخرى توجهت عناصر المنتخب الوطني للكراتي الى المجر للمشاركة في بطولة العالم للكاراتي التي تنطلق غدا الإثنين بوفد يضم شاهيناز الجامي ووصال الزار وحسام الدين شوية وليث الهداجي وشيرين الزراتي ووفاء محجوب
وانهى رامز بوعلاقي مشاركته في المرتبة الخامسة .
ومن جهة اخرى توجهت عناصر المنتخب الوطني للكراتي الى المجر للمشاركة في بطولة العالم للكاراتي التي تنطلق غدا الإثنين بوفد يضم شاهيناز الجامي ووصال الزار وحسام الدين شوية وليث الهداجي وشيرين الزراتي ووفاء محجوب
ويتكون الاطار الفني للمنتخب من سعيد بلحسن ولطفي الريابي .
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