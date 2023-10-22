Babnet

الألعاب العالمية للكاراتي بالسعودية - ميدالية فضية لوصال الزار

Publié le Dimanche 22 Octobre 2023 - 11:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
أحرزت لاعبة الكاراتي وصال الزار( وزن أقل من 68 كلغ ) ميدالية فضية في الألعاب العالمية التي اختتمت نهاية هذا الأسبوع بالعاصمة السعودية الرياض .
وانهى رامز بوعلاقي مشاركته في المرتبة الخامسة .

ومن جهة اخرى توجهت عناصر المنتخب الوطني للكراتي الى المجر للمشاركة في بطولة العالم للكاراتي التي تنطلق غدا الإثنين بوفد يضم شاهيناز الجامي ووصال الزار وحسام الدين شوية وليث الهداجي وشيرين الزراتي ووفاء محجوب
...


ويتكون الاطار الفني للمنتخب من سعيد بلحسن ولطفي الريابي .


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275535


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأحد 22 أكتوبر 2023 | 7 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:03
17:36
15:10
12:11
06:33
05:06
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
34°-20
32°-23
26°-21
26°-19
  • Avoirs en devises
    26708,5

  • (20 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35688 DT        1$ =3,18254 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct)   1230,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*