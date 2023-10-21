الدوري الافريقي لكرة القدم - الترجي الرياضي عاقد العزم على الفوز امام مازمبي الكونغولي /طارق ثابت/



واوضح ثابت في اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم السبت بدار السلام، ان المنافسة ستكون صعبة نظرا للمستوى المتميز للفريق المنافس الذي يمر بانتعاشة كبيرة هذا الموسم لا سيما وانه لم يخسر اي مباراة في البطولة الكونغولية الى حد الان لكن هذا لن يثني اللاعبين عن رغبتهم في تحقيق الفوز وقد استعدوا جيدا لهذا الموعد الهام لافتا الى ان اداء اغلب العناصر قد شهد تحسنا نوعيا وسيكون اللاعبون على قدر كبير من التركيز واليقظة.

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واضاف انه تم تحضير اللاعبين على المستوى التكتيكي كما تم التركيز خلال التمارين على نقاط القوة لدى الفريق الكونغولي معبرا عن امله في ان يحسن اللاعبون استغلال المساحات التي يمكن ان يتركها المنافس تحسبا للقاء الاياب .

اكد طارق ثابت مدرب الترجي الرياضي ان المباراة امام مازمبي الكونغولي غدا الاحد لحساب الدور ربع النهائي ذهابا لمسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم لن تكون سهلة مشيرا الى ان اللاعبين استعدوا كما يجب لهذا اللقاء وهم عاقدون العزم على العودة بالانتصار.واوضح ثابت في اللقاء الصحفي الذي عقده اليوم السبت بدار السلام، ان المنافسة ستكون صعبة نظرا للمستوى المتميز للفريق المنافس الذي يمر بانتعاشة كبيرة هذا الموسم لا سيما وانه لم يخسر اي مباراة في البطولة الكونغولية الى حد الان لكن هذا لن يثني اللاعبين عن رغبتهم في تحقيق الفوز وقد استعدوا جيدا لهذا الموعد الهام لافتا الى ان اداء اغلب العناصر قد شهد تحسنا نوعيا وسيكون اللاعبون على قدر كبير من التركيز واليقظة.واضاف انه تم تحضير اللاعبين على المستوى التكتيكي كما تم التركيز خلال التمارين على نقاط القوة لدى الفريق الكونغولي معبرا عن امله في ان يحسن اللاعبون استغلال المساحات التي يمكن ان يتركها المنافس تحسبا للقاء الاياب .

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واضاف ان الدورة هامة جدا حيث انها تشهد مشاركة افضل الفرق على الساحة الافريقية غير ان عدد التنقلات قد يعرض اللاعبين للارهاق بحكم النسق الماراطوني للمباريات معتبرا في نفس الوقت انها تجربة جيدة ونامل ان تتواصل في المستقبل.

ومن جهته، اشار حارس المرمى معز بن شريفية الى ان المهمة لن تكون سهلة امام المنافس الكونغولي مبرزا ان اللاعبين عازمون على خوض اللقاء بكل حزم وانضباط من اجل تحقيق الفوز ولما لا الذهاب بعيدا في هذه الدورة واحراز اللقب

ولاحظ ان الدوري الافريقي سيشهد منافسة كبيرة في ظل مشاركة ابرز الاندية على الساحة القارية مشيرا الى ان الترجي الرياضي سيبذل كل ما في وسعه من اجل تقديم مستوى متميز.

وشدد على ضرورة ان يكون اللاعبون يدا واحدة من اجل العودة بنقاط الانتصار في انتظار لقاء الاياب في تونس لافتا الى ان المباراة ستلعب على الجزئيات الصغيرة

وللتذكير فان مباراة الترجي الرياضي ومازيمبي الكونغولي ستدور غدا الاحد على ملعب بنجامين موكابا بدار السلام بتنزانيا لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الافريقي بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر.

وستجري مقابلة الاياب يوم الاربعاء القادم بملعب حمادي العقربي برادس في نفس التوقيت.