الدوري الافريقي لكرة القدم - الترجي يحل ضيفا على مازيمبي بدار السلام من اجل تعبيد الطريق الى المربع الذهبي

يستهل الترجي الرياضي غدا الاحد مغامرته ضمن مسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم بملاقاة نادي مازيمبي الكونغولي بدار السلام عاصمة تنزانيا بداية من الساعة الرابعة بعد الظهر لحساب ذهاب الدور ربع النهائي.



ويتطلع ممثل كرة القدم التونسية الى العودة بنتيجة ايجابية من اجل تعبيد طريق العبور الى المربع الذهبي قبل جولة الاياب المقررة يوم الاربعاء المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس على الساعة الرابعة بعد الزوال.





وبعد ان كانت المباراة مقررة بمدينة لوبومباشي معقل نادي مازيمبي، اضطرت اللجنة المنظمة للمسابقة الى نقلها الى تنزانيا بسبب حجز السلطات الكونغولية المعدات الخاصة بالنقل التلفزيوني وهو عامل من شانه ان يخدم مصلحة زملاء ياسين مرياح باعتباره سيخفف حجم الضغط المسلط عليهم امام منافس يعرف بصعوبة مراسه على ملعبه وامام جماهيره.وتعتبر المقابلة بمثابة الاختبار الحقيقي للترجي الرياضي في بداية هذا الموسم للوقوف على مدى قدرة الفريق على كسب الرهانات المقبلة خاصة القارية منها بداية من الدوري الافريقي قبل اقتحام مرحلة المجموعات لرابطة الابطال وتقييم قيمة الانتدابات والصفقات المبرمة خلال الميركاتو الصيفي على غرار المهاجم رودريغو رودريغيز ومتوسط الميدان يان ساسي من البرازيل ولاعبي الارتكاز حسام تقا ويوسف عومارو من النيجر ولاعب الرواق اسامة بوقرة.ويدرك فريق باب سويقة المتمرس على مثل هذه المواعيد القارية الهامة ان مفتاح التاهل الى الدور نصف النهائي يكمن بالخصوص في انجاح رهان التهديف خارج الديار وهو ما يفرض على عناصر الخط الامامي التحلي بالنجاعة امام المرمى في التعامل مع فرص التسجيل خاصة وان دفاع مازيمبي اظهر في مبارياته الفارطة صلابة لافتة اذ لم يقبل في شباكه الى حد الان اي هدف خلال 6 مباريات في سباق البطولة المحلية التى يتصدر مجموعتها الاولى ب5 انتصارات وتعادل واحد فضلا عن بلوغه دور المجموعات لرابطة الابطال بشباك نظيفة بفوزه ذهابا واياب على نيازا بيغ بوليتس المالاوي 1-صفر و4-صفر.ومنذ خسارته في ذهاب نهائي رابطة الابطال لنسخة 2010، لم يتذوق الترجي الرياضي طعم الهزيمة امام مازيمبي محققا انتصارين وثلاثة تعادلات وهو يطمح الى متابعة هذه السلسلة الايجابية على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام لدخول موقعة الاياب بمعنويات مرتفعة على درب كسب لقب هذه المسابقة والفوز بجائزة 4 ملايين دولار.