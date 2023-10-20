تاياني : نريد بعث شراكة هيكلية مع تونس في مجالي الفلاحة و المياه

قال نائب رئيس مجلس الوزراء الإيطالي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، انطونيو تاياني، اليوم الجمعة في تصريح عقب استقباله من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج إن بلاده تريد بعث شراكة هيكيلية مع تونس في مجالي الفلاحة والمياه وان للبلدين رؤية مشتركة بخصوص مكافحة شبكات الاتجار بالبشر بدأت في إعطاء نتائج جد ايجابية.وشدد تاياني الذي كان مرفوقا بوزير الفلاحة والسيادة الغذائية والغابات الايطالي، فرانشيسكو لولوبريغيدا و وزيرة التشغيل والشؤون الاجتماعية الايطالية، ماريا الفيرا كالديرون، ان ايطاليا تحتاج الى يد عاملة نظامية ذات كفاءة مشيرا الى انه تم صباح اليوم وفي هذا الاطار توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التصرف في تدفقات الهجرة تمكّن من توفير حصة سنوية بأربعة آلاف (4000) بطاقة إقامة غير موسمية على امتداد ثلاث سنوات لفائدة العمال التونسيين بإيطاليا.

وبخصوص مكافحة الهجرة غير النظامية قال تياياني في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية ان بلاده تشترك مع تونس في القلق ازاء الارتفاع الكبير في تدفقات المهاجرين غير النظاميين وفي مواجهة تجار البشر.وكان الرئيس قيس سعيد قد قال لدى استقباله للوفد الايطالي بقيادة الوزير تاياني ان تونس "حريصة على الوفاء بالتزاماتها"، مشيرا الى ان القوات الأمنية التونسية فككت في الأسابيع الماضية عددا كبيرا من هذه الشبكات فضلا عن إحاطة مؤسسات الدولة بكل ما تقتضيه القيم الانسانية من رعاية بمن تقطعت بهم السبل.هذا وعدد الوزير انطزنيو تياني في تصريحه ابرز المشاريع المشتركة بين تونس و ايطاليا مشيرا الى ان بلاده كانت سنة 2022 الشريك التجاري الاول لتونس بحوالي 1 فاصل 7 مليار يورو وان نحو 1000 شركة ايطالية تنشط حاليا في تونس واستطاعت خلق نحو 700 الف موطن شغل مشيرا الى ان البعثة التي قاده الى تونس اليوم تهدف الى تقوية العلاقات و الشراكة بين البلدين .يذكر ان جملة من التوصيات صدرت مساء اليوم في ختام المنتدى التونسي الإيطالي حول الأمن الغذائي من ضمنها إحداث مركز تونسي إيطالي، في تونس، بهدف نقل التكنولوجيا في مجال الزراعات الكبرى والحليب والمكننة وتثمين المياه المستعملة المعالجة.