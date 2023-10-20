مشروع اتفاقية تعاون تونسية إيطالية للإدماج المهني للشباب بإيطاليا، محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية بالوزيرة الإيطالية للعمل والسياسات الاجتماعية

مثلت آخر مستجدات مشروع الاتفاقية التونسية الإيطالية للتعاون بخصوص الادماج المهني للشباب بإيطاليا، محور لقاء وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي صباح اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بالوزيرة الإيطالية للعمل والسياسات الاجتماعية مارينا الفيرا كالدرون.



وأبدى وزير الشؤون الاجتماعية بالمناسبة استعداد تونس لمزيد تطوير علاقات الشراكة القائمة بين البلدين لا سيما في مجال الهجرة وتشغيل اليد العاملة والنهوض الاجتماعي والشغل والعلاقات المهنية والضمان الاجتماعي، وفق بلاغ للوزارة.





...



وأكد أهمية تعزيز البرنامج الاقتصادي لتشغيل المهاجرين التونسيين بوطنهم لا سيّما من خلال آلية "تونسنا"، مبيّنا ضرورة إثراء هذه الآلية بإيجاد فرص عمل وتحقيق التنمية بالجهات للحدّ من الهجرة غير الشرعية.



كما شدّد الزاهي على ضرورة مراجعة النصوص القانونية وإيجاد حلول مشتركة بين الجانبين التونسي والإيطالي لتحقيق الضمان الاجتماعي للمهاجر التونسي بإيطاليا.



ومن جهتها، بينت الوزيرة الإيطالية للعمل والسياسات الاجتماعية أن الإدماج الاجتماعي ينطلق بتحقيق فرص العمل، مبدية تحمّسها لإمضاء برتوكول الاتفاقية التونسية الإيطالية للتعاون بخصوص الادماج المهني للشباب بإيطاليا بهدف الحد من نسب البطالة وتحقيق الاستفادة للبلدين وذلك بتلبية حاجيات الأسواق الإيطالية من اليد العاملة التونسية.



ومن جهته أكد رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني عبد القادر الجمالي أهمية الحدّ من البطالة وظاهرة الهجرة غير الشرعية، معلنا الانطلاق في إعداد البروتوكول التنفيذي للاتفاقية التونسية الإيطالية للتعاون بخصوص الادماج المهني للشباب لعرضها وتوقيعها قريبا.



كما استعرض الجمالي تقدّم المشاورات لتنفيذ التجربة النموذجية لتوظيف المهاجرين في مجال البناء بإيطاليا والمضي قدما في تنفيذ عدد من مشاريع التعاون المشترك ودعم التكوين المهني وتشغيل الشباب بتخصيص اعتمادات تقدّر بـ 20 مليون يورو لتنفيذ 4مشاريع سيتم تفعيلها قريبا.





