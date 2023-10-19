بداية شهر جانفي القادم .... اجراء مقابلتي السوبر للموسمين الرياضيين 2021-2022 و2022-2023



تونس 19 اكتوبر 2023 (وات) - حددت الجامعة التونسية لكرة القدم بداية شهر جانفي المقبل موعدا لاجراء مباراتي الكأس الممتازة للموسمين الرياضيين 2021-2022 و2022-2023.



واشارت الجامعة في هذا الصدد الى ان مباراة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2021-2022 بين الترجي الرياضي الفائز بالبطولة والنادي الصفاقسي المتحصل على لقب مسابقة الكاس ستجرى يوم 3 جانفي القادم بملعب حمادي العقربي برادس.



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اما مقابلة الكاس الممتازة للموسم الرياضي 2022-2023 بين النجم الساحلي الفائز بالبطولة والاولمبي الباجي حامل لقب مسابقة الكاس فقد تقرر اقامتها يوم 7 جانفي القادم بملعب حمادي العقربي برادس.

