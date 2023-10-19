الرابطة المحترفة الثانية - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية

في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:



السبت 21 أكتوبر 2023

المجموعة الأولى



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الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة سفيان كتات

نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران حسام بولعراس

النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي رائد جويرو

النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية حسام الحاج علي

جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن (دون حضور الجمهور) وائل العجنقي

الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية ريان بوخشينة

المستقبل الرياضي بوادي الليل / معفى



الأحد 22 أكتوبر 2023

المجموعة الثانية

المستقبل الرياضي بالرجيش - الهلال الرياضي الشابي ايمن النصري

نادي المحيط القرقني - نادي سبورتينغ المكنين كريم الخميري

النسر الرياضي بجلمة - مكارم المهدية سفيان الورتاني

الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد جلال السحباني

الأمل الرياضي بالرقبة - نادي أولمبيك مدنين حمزة جعيد

الأمل الرياضي بجربة - الترجي الرياضي الجرجيسي محمود قصيعة

المستقبل الرياضي بقابس / معفى

