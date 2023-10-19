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الرابطة المحترفة الثانية - تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 16:16 قراءة: 0 د, 50 ث
      
في ما يلي تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستدور على دفعتين يومي السبت والأحد القادمين انطلاقا من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر:
 
السبت 21 أكتوبر 2023
المجموعة الأولى
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الجمعية الرياضية باريانة - المرجان الرياضي بطبرقة سفيان كتات
نادي سبورتينغ بن عروس - الشبيبة الرياضية بالعمران حسام بولعراس
النادي الرياضي بحمام الأنف - النجم الرياضي الرادسي رائد جويرو
النادي الرياضي القربي - الشبيبة الرياضية القيروانية حسام الحاج علي
جندوبة الرياضية - الهلال الرياضي بمساكن (دون حضور الجمهور) وائل العجنقي
الأمل الرياضي بحمام سوسة - القلعة الرياضية ريان بوخشينة
المستقبل الرياضي بوادي الليل / معفى
 
الأحد 22 أكتوبر 2023
المجموعة الثانية
المستقبل الرياضي بالرجيش - الهلال الرياضي الشابي ايمن النصري
نادي المحيط القرقني - نادي سبورتينغ المكنين كريم الخميري
النسر الرياضي بجلمة - مكارم المهدية سفيان الورتاني
الملعب القابسي - أولمبيك سيدي بوزيد جلال السحباني
الأمل الرياضي بالرقبة - نادي أولمبيك مدنين حمزة جعيد
الأمل الرياضي بجربة - الترجي الرياضي الجرجيسي محمود قصيعة
المستقبل الرياضي بقابس / معفى


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