طوفان الأقصى... نحو 700 شهيد بغزة في 24 ساعة والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الاستعداد لتحرك بري

واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.



وتنصل الاحتلال من الضربة التي طالت المستشفى، وزعم أن المقاومة هي المسؤولة عنها، لكن حركة حماس فندت الادعاء الإسرائيلي، مؤكدة أن صواريخ المقاومة محلية الصنع وقدرتها التدميرية لا تسبب قتل المئات في ضربة واحدة.





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وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا، في حين وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات صاروخية جديدة إلى تل أبيب ومواقع بغلاف غزة ضمن عمليتها طوفان الأقصى.



في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتحرك بري في قطاع غزة.







