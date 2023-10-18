Babnet

طوفان الأقصى... نحو 700 شهيد بغزة في 24 ساعة والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن الاستعداد لتحرك بري

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 21:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
واصل الجيش الإسرائيلي في اليوم الـ12 من حربه على غزة قصف المناطق السكنية مما أسفر عن استشهاد العشرات، وذلك بعد ساعات من مجزرة مستشفى المعمداني، التي خلفت نحو 500 شهيد ومئات المصابين.

وتنصل الاحتلال من الضربة التي طالت المستشفى، وزعم أن المقاومة هي المسؤولة عنها، لكن حركة حماس فندت الادعاء الإسرائيلي، مؤكدة أن صواريخ المقاومة محلية الصنع وقدرتها التدميرية لا تسبب قتل المئات في ضربة واحدة.

...

وقد خلف القصف المتواصل على غزة حتى الآن نحو 3500 شهيد وأكثر من 12 ألف جريح، أغلبيتهم أطفال ونساء، وبلغ عدد الشهداء في آخر 24 ساعة 678 شهيدا، في حين وجهت المقاومة الفلسطينية ضربات صاروخية جديدة إلى تل أبيب ومواقع بغلاف غزة ضمن عمليتها طوفان الأقصى.

في غضون ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لتحرك بري في قطاع غزة.





تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275344


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الأربعاء 18 أكتوبر 2023 | 3 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:08
17:41
15:13
12:11
06:29
05:03
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet36°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
36°-24
34°-22
35°-22
26°-19
28°-20
  • Avoirs en devises
    26174,6

  • (18 oct)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,35300 DT        1$ =3,18001 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 oct)   564,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*