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العدوان الغاشم على غزة والمساعي لوقفه الفوري محور اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الايراني

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 18:42 قراءة: 0 د, 49 ث
      
مثل بحث العدوان الغاشم الذي تتعرّض له غزة، وتبادل الرأي حول المساعي للوقف الفوري لهذا العدوان، محور اتصال هاتفي تلقاه أمس الاثنين، نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وأكّد الوزيران خلال المكالمة، فضاعة الجرائم المرتكبة من الكيان المحتل، وسياسة الإبادة الممنهجة التي يعتمدها ضد أبناء الشعب الفلسطيني من المدنيين الأبرياء العزّل والأطفال والنساء والشيوخ، في تحدّ صارخ لكل المواثيق الدولية والشرائع السماوية والإنسانية.

...

وحيّا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال، مبرزين ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والأخلاقية لوقف العدوان، ومنع كل محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتمكينه من المساعدات الإنسانية اللازمة.

كما تمّ التأكيد على أهمية الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حول التصعيد العسكري في غزة، والمقرّر عقده يوم غد الأربعاء بجدة (المملكة العربية السعودية)، في مزيد تنسيق مواقف الدول الإسلامية ومضاعفة جهودها وتحركاتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل فرض وقف فوري للعدوان.


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