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في محادثة هاتفية مع نظيره بدولة لكسمبورغ.. وزير الخارجية يشدّد على واجب جميع القوى الدّولية فرض وقف العدوان على غزّة

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 12:50 قراءة: 0 د, 40 ث
      
شدّد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، خلال محادثة هاتفية اليوم الاثنين، مع نظيره من دولة لوكسمبورغ جون أسلبورن، على الواجب المحمول على جميع القوى الدّولية الفاعلة وخاصّة الاتحاد الاوروبي لتحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية في فرض الوقف الفوري للعدوان على قطاع غزة.

واشار بلاغ صادر عن وزارة الخارجية ان هذه المكالمة تاتي في إطار مواصلة جهود تونس الهادفة إلى وضع حدّ للعدوان السافر المتواصل على قطاع غزّة حيث أكّد نبيل عمّارلمحدثه ، ضرورة وقف سياسة القتل الممنهج للأبرياء من الأطفال والرضّع وكذلك ضرورة وقوف القوى الدّولية ودول الاتحاد الأوروبي حائلا دون أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والاسراع بتمكينه من المساعدات العاجلة والملحّة.
كما شدّد وزير الخارجية على الضرورة العاجلة لوقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطينيي من قبل قوات الاحتلال في خرق تام وأرعن لكل الأعراف والقوانين الدولية والقيم الكونية وحقوق الانسان.


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