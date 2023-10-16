دار الكتاب تونس تعلن عن تبني كل أعمال الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بالنشر والتوزيع وعن استعدادها لتنظيم لقاءات للكاتبة في تونس

أعلن الناشر التونسي الحبيب الزغبي صاحب دار الكتاب للنشر والتوزيع عن "تبني دار الكتاب لكل أعمال الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بالنشر والتوزيع في جميع دول العالم والمعارض العربية والدولية تضامنا مع الحق في الإبداع والحق في أن تكون فلسطينيا".

وأوضح الزغبي على صفحته على فايسبوك أن دار الكتاب تضع كل الإمكانات تحت تصرف الكاتبة عدنية شبلي لتنظيم لقاءات في تونس متى أرادت ذلك".



ويأتي هذا القرار على إثر إلغاء معرض فرانكفورت للكتاب تكريم الكاتبة عدنية شبلي التي كان من المقرر الاحتفاء بها يوم 20 أكتوبر 2023 خلال فعاليات المعرض لتتسلم جائزة "LiBeraturpreis" عن روايتها "تفصيل ثانوي"، مما أثار استنكار وتنديد الكثير من الأفراد والمؤسسات التي شجبت هذا القرار ودفعت مؤسسات ودور نشر عربية، لمقاطعة المعرض وفي مقدمتها اتحاد الناشرين العرب واتحاد الكتاب التونسيين وهيئة الشارقة للكتاب ودار سعاد الصباح للثقافة والإبداع.



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