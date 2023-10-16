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أنس جابر تحافظ على المركز السابع عالميا للأسبوع السادس على التوالي

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 10:22 قراءة: 0 د, 34 ث
      
حافظت التونسية أنس جابر على مركزها السابع في التصنيف العالمي لرابطة محترفات التنس وذلك للأسبوع السادس على التوالي.
وتستعد أنس جابر للمشاركة موفى شهر أكتوبر الجاري في بطولة نهائيات المرحلة الختامية بالمكسيك للعام الثاني على التوالي وذلك بعد اعلانها عدم المشاركة في بطولة الياسمين المفتوحة بالمنستير ذات الـ 250 نقطة بسبب اصابة على مستوى الركبة.
وفي ما يلي ترتيب اللاعبات العشر الأوليات وفق ما جاء في التصنيف العالمي الصادر اليوم الاثنين:

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اللاعبة النقاط
البيلاروسية آرينا سابالينكا 9381
البولونية ايغا شيانتيك 8545
الأمريكية كوكو غوف 6455
الأمريكية جيسيكا بيغولا 6050
الكازاخستانية الينا ريباكينا 5870
اليونانية ماريا ساخاري 4475
التونسية أنس جابر 4195
التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3839
التشكيية كاورلينا موشوفا 3636
الفرنسية كارولين غارسيا 3450




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