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محل مراقبة ادارية: حرس فوشانة يطيح بأخطر مروج كوكايين

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 09:56 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكن اعوان فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بفوشانة من ولاية بن عروس أول أمس من الاطاحة بشخص محل عدة مناشير تفتيش و مصنف خطير جدا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة و من بينها مخدر" الكوكايين" حيث سبق له ان قضى عقوبة بدنية بالسجن لمدة 4 سنوات من اجل مسك وبيع المواد المخدرة و حاليا خاضع للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات.
في نفس السياق ،فان المعني وبالقبض عليه و تفتيشه تبين وأنه يتحوز على مواد مخدرة من مادة القنب الهندي و كمية من الكوكايين يعتزم تروجها بجهة فوشانة.
وقد تم الاحتفاظ به بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس لمواصلة الابحاث في شانه و الكشف عن باقي افراد الوفاق الاجرامي الذي ينشط ضمنه.


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