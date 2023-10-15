طبيبة مختصة في أمراض القلب بصفاقس :" الأرقام المتعلقة بتفشي أمراض القلب في تونس وخطورتها مفزعة"

تعدّ "الأرقام المتعلقة بتفشي أمراض القلب في تونس وخطورتها مفزعة" ذلك أن ثلث التونسيين ممن تتجاوز أعمارهم 30 سنة مصابون بارتفاع ضغط الدم، حسب ما أكدته رئيسة ودادية أطباء وجراحي القلب والشرايين بصفاقس ورئيسة قسم أمراض القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، الدكتورة ليلى عبيد الطريقي، اليوم الأحد.



وذكّرت في تصريح لـ (وات)، على هامش تظاهرة تحسيسية للتقليص من الملح في الأطعمة، نظمتها الودادية، بساحة 100 متر بصفاقس، بمناسبة اليوم العالمي للقلب، بأن ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض القلب والشرايين والجلطات القلبية والدماغية تبقى السبب الأول والرئيسي للوفايات في تونس والعالم لافتة إلى أن التونسي يفرط في استهلاك الملح بمعدل 12 غرام في اليوم والحال أنه لا يحتاج سوى لخمس غرامات.





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ويشكو تونسي من مجموع ثلاثة من ارتفاع ضغط الدم ومن زيادة الوزن ومن التدخين فيما يعاني قرابة 18 بالمائة من التونسيين من مرض السكري وهي عوامل اختطار تؤدي إلى تفشي أمراض القلب والشّرايين، بحسب الدكتورة عبيد التي شدّدت، على أهمية تحسيس المواطنين ومرضى القلب بضرورة التقليص من استهلاك الملح والسكّر لانعكاسها على صحة الإنسان وجعله عرضة لارتفاع ضغط الدم وبالتالي لمخاطر الجلطات القلبية والدماغية والوفايات.



وتخلّل التظاهرة التحسيسية للتقليص من الملح في الأطعمة التي نظمتها الودادية تحت شعار "خمّم في صحتك وصحة العزاز عليك، احمي قبلك، نقص من الملح" ، بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي تحييه المجموعة الدولية في 29 سبتمبر من كل سنة، حصص تذوق لأطباق أعدّت دون ملح ودون سكّر بغاية التحسيس بأن "الملح المساهم في تفاقم عديد الأمراض الخطيرة ليس ضروريا ويمكن التخلي عنه".



واشتملت التظاهرة، على خيمتين تركّز نشاط الأولى على تقديم حصص توعوية وتحسيسسية أمنها أطباء حول السلوك الغذائي السويّ وأهمية النشاط الرياضي وأخطار تناول الملح والسكر في الأطعمة وانعكاساتهما الوخيمة على صحة الإنسان وبدرجة أشدّ مرضى القلب والشرايين.



وخصّصت الخيمة الثانية لحصص تذوق أطعمة تم إعدادها دون اللجوء إلى استعمال مادتي الملح والسكّر، بالتوازي مع شرح طريقة إعداد هذه الأطباق من قبل المختصين في الطبخ.



وأّكّد المشرف على هذه الخيمة المختص في فنون الطبخ رفيق التلاتلي أن عديد الأعشاب تجعل الأطعمة لذيذة وتعطي الانطباع بأنها معدة باستعمال الملح ولكن الحقيقية أنها خالية منه تماما وتعطي مذاقا مميزا، ومنها الاكليل والزعتر والشبت والحبق والفلفل والتوابل وغيرها.

