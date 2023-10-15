الرابطة المحترفة الاولى - برنامج مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي 21 و22 اكتوبر الجاري بداية من الساعة 14 و30دق
المجموعة الاولى
السبت 21 اكتوبر 2023
المجموعة الاولى
السبت 21 اكتوبر 2023
في ملعب قفصة
قوافل قفصة - اتحاد بنقردان
الاحد 22 اكتوبر 2023
في ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الافريقي - الاولمبي الباجي
في الملعب الاولمبي بسوسة
النجم الساحلي - مستقبل سليمان
الملعب التونسي / معفى
المجموعة الثانية
السبت 21 اكتوبر 2023
في ملعب مصطفى بن جنات
الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي
الاحد 22 اكتوبر 2023
في ملعب المرسى
مستقبل المرسى - نجم المتلوي
اتحاد تطاوين / معفى
ملاحظة / تاجلت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي بسبب مشاركة الترجي في مسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 275115