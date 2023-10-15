الرابطة المحترفة الاولى - برنامج مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مقابلات الجولة السابعة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بمجموعتيها الاولى والثانية المقررة يومي 21 و22 اكتوبر الجاري بداية من الساعة 14 و30دق



المجموعة الاولى

السبت 21 اكتوبر 2023



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في ملعب قفصة

قوافل قفصة - اتحاد بنقردان

الاحد 22 اكتوبر 2023

في ملعب حمادي العقربي برادس

النادي الافريقي - الاولمبي الباجي

في الملعب الاولمبي بسوسة

النجم الساحلي - مستقبل سليمان



الملعب التونسي / معفى



المجموعة الثانية

السبت 21 اكتوبر 2023

في ملعب مصطفى بن جنات

الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي

الاحد 22 اكتوبر 2023

في ملعب المرسى

مستقبل المرسى - نجم المتلوي



اتحاد تطاوين / معفى



ملاحظة / تاجلت مباراة النادي البنزرتي والترجي الرياضي بسبب مشاركة الترجي في مسابقة الدوري الافريقي لكرة القدم.

