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قابس: حصيلة ايجابية لحملة النظافة الجهوية الثانية

Publié le Dimanche 15 Octobre 2023 - 15:09 قراءة: 0 د, 48 ث
      
حقّقت الحملة الجهوية الثانية للنظافة التي انتظمت، أوّل أمس الجمعة وأمس السبت، بمعتمدية قابس الجنوبية، حصيلة ايجابية تمثلت في رفع 5500 م3 (متر مكعّب) من فواضل البناء، وطرح كميات من هذه الفواضل على عين المكان قدرت بـ2000 م3.
كما شملت هذه الحملة، التي انتظمت باشراف المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس، لطفي مرابط، رفع 200 م3 من الفواضل المنزلية، ومسح 3 كلم من الطرقات، وتنظيف عدد من الحدائق الموجودة بالحي الجامعي، وتقليم الأشجار الموجودة فيها على مساحة جملية قدرت بهكتار.
وشاركت في الحملة المصالح الجهوية للتجهيز والاسكان، والفلاحة، والبلديات، والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وشركة البيئة والغراسة والبستنة، والعديد من المؤسسات العمومية والخاصة، وخصّصت لها أكثر من 10 شاحنات ثقيلة، ومجموعة من آلات التراكس، وآلة ماسحة، والعديد من التجهيزات الأخرى بأحجام مختلفة.
وقد استهدفت هذه الحملة القضاء على العديد من النقاط السوداء بقابس الجنوبية التي تسببت فيها المصبات العشوائية للفواضل المختلفة وخاصة منها فواضل البناء، وشمل التدخل بالخصوص محيط محطة النقل البري الجديدة، والطريق الحزامية، والحي الجامعي ومنطقتي تبلبو وزريق.


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