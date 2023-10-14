البطولة الافريقية للرقبي السباعي للسيدات المؤهلة الى اولمبياد باريس 2024 - المنتخب التونسي يفوز في مباراته الثانية على منتخب زيمبابوي 26-5

فاز المنتخب التونسي للسيدات للرقبي السباعي على نظيره الزيمبابوي بنتيجة 26-5 اليوم السبت في مباراته الثانية ضمن منافسات المجموعة الاولى للبطولة الافريقية للامم الترشيحية الى دورة الالعاب الاولمبية باريس 2024 التي تتواصل فعالياتها بملعب مصطفى بن جنات بالمنستير على امتداد يومي السبت والاحد.

وكان المنتخب التونسي تعثر في مباراته الافتتاحية بخسارته في وقت سابق من صباح اليوم السبت امام نظيره الاوغندي بنتيجة 5-12.

ويختتم المنتخب التونسي سلسلة مبارياته لحساب الدور الاول بملاقاة منتخب جنوب افريقيا على الساعة 16 و02 دقيقة.

وفي اطار المجموعة الاولى ايضا، حقق منتخب جنوب افريقيا فوزين على كل من منتخب زيمبابوي بنتيجة 26-4 ومنتخب اوغندا بنتيجة 19-صفر.



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يذكر انه تم توزيع المنتخبات المشاركة في هذه البطولة القارية خلال الدور الاول على مجموعتين ضمت الاولى تونس واوغندا وجنوب افريقيا وزيمبابوي في حين تالفت الثانية من زمبيا وكينيا وغانا ومدغشقر.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي على ان يكون الترشح الى الاولمبياد الباريسي من نصيب المنتخب الذي سيتوج باللقب. ويخوض وصيف البطل وصاحب المركز الثالث دورة الملحق العالمي المقررة خلال السنة القادمة.

ر-امين







