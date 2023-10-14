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وزارة الشؤون الاجتماعية: انطلاق تسليم الأدوية الخصوصية التي لا تتطلب نظام التبريد بمصحة الضمان الاجتماعي بحي الخضراء

Publié le Samedi 14 Octobre 2023 - 10:48 قراءة: 1 د, 5 ث
      
أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شرع مؤخرا في تسليم الأدوية الخصوصية التي لا تتطلب نظام تبريد بمصحة الضمان الاجتماعي بحي الخضراء.

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها على صفحتهاعلى فيسبوك أن هذا الإجراء يهدف بالخصوص الى تحسين الخدمات المقدمة للمضمونين الاجتماعيين المصابين بأمراض مزمنة ولتخفيف الضغط على صيدلية الأدوية الخصوصية بمصحة الضمان الإجتماعي بالعمران.

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وأفادت الوزارة الى انطلاق عدد من المكاتب و المراكز الجهوية والمحلية للصندوق انطلقت في تسليم هذه الأدوية على المنتفعين بقرارات تكفل بكل من تونس 1 و تونس 2 و تونس 3 و تونس 4 و خيرالدين و المرسى و أريانة و المنزه و بن عروس و حمام الأنف و المروج و زغوان و الفحص و نابل و سليمان و منزل تميم و الحمامات و قليبية.

ولفتت الوزارة الى أنه تم، في إطار تقريب وتحسين الخدمات المسداة لفائدة منظوري صناديق الضمان الاجتماعي، فتح عدد من المكاتب والمراكز الجهوية في كل من سيدي عمر بوحجلة من ولاية القيروان وبرواد من ولاية اريانة وبمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة.

من جهة أخرى ذكّرت الوزارة، كافة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض من مضمونين اجتماعيين أو مسدي الخدمات الصحية أنه في إطار تقريب خدماته ورقمنة إسدائها، وضع الصندوق على ذمتهم مركزا افتراضيا يخول لهم النفاذ الالكتروني لعديد الخدمات عن بعد وكذلك يمكن لمنظوري الصندوق الولوج إلى هذا المركز عبر الموقع الالكتروني للمركز.






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