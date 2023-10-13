بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 7-الدفعة1): النادي الافريقي يفوز على نسر طبلبة 29-28

فاز النادي الافريقي، مساء اليوم الجمعة، بقاعة صيادة، على نسر طبلبة بنتيجة 29-28 في افتتاح مقابلات الجولة السابعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد .
و تستكمل غدا السبت بقية مباريات الجولة السابعة .
الجمعة 13 اكتوبر 2023
و تستكمل غدا السبت بقية مباريات الجولة السابعة .
الجمعة 13 اكتوبر 2023
نسر طبلبة - النادي الافريقي 29-28
السبت 14 اكتوبر 2023 س (16)
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
البعث الرياضي ببني خيار - الشبيبة الرياضية بالشيحية
نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية
النادي الرياضي الهلالي - النادي الرياضي بساقية الزيت
الاتحاد الرياضي التميمي - سبورتينغ المكنين
الترتيب المؤقت ن ل
1-الترجي الرياضي 18 6
--النادي الافريقي 18 7
3-النجم الساحلي 17 6
4-نادي ساقية الزيت 13 6
5-بعث بني خيار 12 6
6-نادي كرة اليد بجمال 11 6
7-مكارم المهدية 10 6
--شبيبة الشيحية 10 6
-سبورتينغ المكنين 10 6
---الاتحاد التميمي 10 6
-نسر طبلبة 10 7
12-النادي الهلالي 9 6
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