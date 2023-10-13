بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة 7-الدفعة1): النادي الافريقي يفوز على نسر طبلبة 29-28

فاز النادي الافريقي، مساء اليوم الجمعة، بقاعة صيادة، على نسر طبلبة بنتيجة 29-28 في افتتاح مقابلات الجولة السابعة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد .



و تستكمل غدا السبت بقية مباريات الجولة السابعة .

الجمعة 13 اكتوبر 2023



...



نسر طبلبة - النادي الافريقي 29-28



السبت 14 اكتوبر 2023 س (16)

النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي



البعث الرياضي ببني خيار - الشبيبة الرياضية بالشيحية



نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية



النادي الرياضي الهلالي - النادي الرياضي بساقية الزيت



الاتحاد الرياضي التميمي - سبورتينغ المكنين



الترتيب المؤقت ن ل

1-الترجي الرياضي 18 6

--النادي الافريقي 18 7

3-النجم الساحلي 17 6

4-نادي ساقية الزيت 13 6

5-بعث بني خيار 12 6

6-نادي كرة اليد بجمال 11 6

7-مكارم المهدية 10 6

--شبيبة الشيحية 10 6

-سبورتينغ المكنين 10 6

---الاتحاد التميمي 10 6

-نسر طبلبة 10 7

12-النادي الهلالي 9 6

