وزيرة الاسرة والمراة تفتتح معرضا وطنياّ للنّاشطات في القطاع الفلاحي

تولت وزير الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى، الجمعة، افتتاح المعرض الوطنيّ للنّاشطات في القطاع الفلاحي انتظم بقاعة الأخبار بالعاصمة ببادرة من الوزارة بالشّراكة مع المركز الوطني للتّوثيق وبدعم من البنك التّونسي للتّضامن،



ويشارك في المعرض، الذي يتنزّل في إطار الاحتفاء باليوم العالمي في الوسط الريفي الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة، عدد من الناشطات في القطاع الفلاحي ومنخرطات في المجامع التنمويّة الفلاحيّة النسائيّة التي أحدثتها الوزارة أو قامت بدعمها بهدف خلق فرص تسويق لمنتوجاتهنّ.





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وأفادت الوزيرة ان المعرض يهدف إلى تشجيع الناشطات في المجال الفلاحي على تسويق منتوجاتهنّ التي تتميّز بالجودة والنوعيّة والخصوصيّة.



وتتنوع المنتوجات المعروضة ما بين ذات سلاسل القيمة وتحويل المنتوجات الفلاحيّة ذات المنشأ والمنتجات البحريّة وتقطير النباتات العطريّة والطبيّة واستخراج الزيوت والعسل ومنتجات العولة واستخراج زيت نواة التمر والصناعات التقليديّة وصناعة المرقوم البوسعيدي والجبن ومشتقات الحليب.



وأكدت الوزيرة في السياق ذاته أنّ الوزارة تحرص على إحداث أو دعم المجامع التنمويّة بهدف تشجيع النساء والفتيات على التشغيل الذاتي وتعزيز روح المبادرة وتطوير مهاراتهنّ، مشيرة إلى أنّ عددها بلغ 34 مجمعا نسائيّا بمختلف ولايات الجمهوريّة وتضمّ 1076 منخرطة وكان آخرها إحداث المجمع التنموي النسائي النموذجي "حراير المنصورة" بولاية منوبة الذي انطلق في نشاطه يوم 13 أوت الماضي بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسيّة.



ويشارك في هذا المعرض، الذي يتواصل إلى غاية 18 من الشهر الجاري، 10 ناشطات في المجال الفلاحي من ولايات زغوان وباجة وقفصة وجندوبة وباجة ونابل وبن عروس والمنستير وتوزر وقابس و11 منخرطة في المجامع التنمويّة الفلاحيّة النسائيّة والمتمثّلة في "حراير المنصورة" بولاية منوبة و"سلطانة برج الطويل" بولاية أريانة و"أنوار بني مطير" و"خيرات نساء طبرقة الناظور" بولاية جندوبة و"حراير الشابة" بولاية المهدية و"مقديات" بولاية سيدي بوزيد و"نحن مبدعات" و"المرأة المكافحة بالفرنين" بولاية نابل و"المستقبل" بولاية بن عروس و"حراير سيدي حمادة" بولاية سليانة و"مجمع دار الدقلة" بولاية قبلي.



وحضر حفل الافتتاح المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية تونس فارس الماجري ووالي سيدي بوزيد عبد الحليم حمدي والمعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية القيروان الشاذلي الجهيناوي.