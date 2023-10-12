البطولة القطرية - الدحيل يتعاقد مع المدرب الفرنسي غالتييه خلفا للأرجنتيني كريسبو

أعلن نادي الدحيل حامل لقب البطولة القطرية لكرة القدم، اليوم، تعاقده مع المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه ليقود الفريق الأول في الموسم الحالي خلفا للأرجنتيني هيرنان كريسبو.



ونشر النادي بيانا على موقعه الرسمي أكد فيه الارتباط رسميا بمدرب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، دون الكشف عن تفاصيل العقد، مشيرا في البيان إلى أن إجراءات التعاقد قد تمت مع المدرب المولود عام 1966 والذي يعد من الأسماء التي وضعت بصمتها مع الأندية الفرنسية.

وكان غالتييه بطل فرنسا مع ليل عام 2021 وباريس عام 2023، قد ترك تدريب باريس قبل ثلاثة أشهر.



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وسيبدأ غالتييه مهمته مع الدحيل على صعيد دوري أبطال آسيا عندما يحل الفريق ضيفا على النصر السعودي في الرياض يوم 24 الشهر الجاري، حيث تم تأجيل مواجهة الفريق مع الوكرة لحساب الجولة السادسة من البطولة القطرية بسبب الارتباط القاري.

وكانت إدارة الدحيل قد أعلنت أمس /الأربعاء/ إنهاء التعاقد مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو، وذلك إثر تراجع نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.

وذكر النادي في بيان رسمي توصله لاتفاق مع كريسبو يقضي بإنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الماضية وتضاؤل فرص التأهل في دوري أبطال آسيا بعد الخسارة الأخيرة على ملعبه أمام بيرسيبوليس الإيراني.

وتعاقدت إدارة الدحيل مع هيرنان كريسبو في مارس من عام 2022 خلفا للبرتغالي لويس كاسترو، ليقود الفريق للتتويج بلقب الدوري القطري، وكأس قطر وكأس "أريد"، كما بلغ الدور نصف النهائي من النسخة الأخيرة لدوري أبطال آسيا.