افتتاح المقر الجديد للمؤسسة الصناعية اليابانية "YKK" بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير

افتتح، اليوم الاربعاء بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير، المقر الجديد للمؤسسة الصناعية اليابانية "YKK" الممتد على مساحة 13 ألف متر مربع وبكلفة انجاز تبلغ 11 مليون دينار.

وتختص هذه المؤسسة اليابانية المصدرة كليا، في صنع سحاب الملابس وهي تشغّل حاليا 75 عامل وعاملة وتنتج سنويا 17 مليون سحاب، وفق مدير مصنع شركة "YKK" لطفي بوهلال.

وكانت هذه الشركة منتصبة منذ سنة 2008 في المنطقة الصناعية بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة وانتقلت إلى القطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير منذ شهر أوت الماضي.

وبتدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة يرتفع عدد الوحدات الصناعية المنتصبة بالقطب التكنولوجي للنسيج بالمنستير إلى 33 مؤسسة صناعية بطاقة تشغيلية جملية تقارب 6 آلاف موطن شغل، حسب ما أفاد به (وات) المدير العام للقطب التنموي المنستير الفجة جلال بالحاج خليفة.



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وتعدّ هذه الوحدة الصناعية التابعة لشركة "YKK" التي تحتفل بمرور 25 سنة على تأسيسها، حسب جلال بالحاج خليفة، حلقة هامّة في سلسلة القيمة لصناعة النسيج في تونس، فتوفير سحاب الملابس والحقائب الكبرى يسهل كثيرا نشاط المؤسسات التونسية بايجاد هذه المكمل على عين المكان وعدم الاضطرار الى توريده بكميات كبيرة وتخزينها، مما يمكن من توفير كلفة النقل والتخزين.

وذكر سفير اليابان في تونس طاكاشي أوسوغا بالتعاون الياباني التونسي وخاصة اتفاق حكومتي اليابان وتونس على إحداث لجنة الأعمال اليابانية التونسية لمزيد دفع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

ومن جهته أثنى رئيس مجمع "YKK" هيرواكي اوتوني على مساهمة عمّال هذا المصنع في نجاح المؤسسة بتونس، وعزمهم على تطوير منتوجاتها للمساهمة في دعم الاقتصاد التونسي.