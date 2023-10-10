رابطة ابطال افريقيا - النجم الساحلي يخوض مبارياته القارية في مرحلة المجموعات بملعب حمادي العقبري برادس

اعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) ان النجم الساحلي سيخوض مبارياته بمرحلة المجموعات ضمن مسابقة رابطة الابطال الافريقية بملعب حمادي العقربي برادس في ظل عدم تاهيل الملعب الاولمبي بسوسة على الصعيد القاري.

واضاف الكاف ان الاندية التونسية الثلاثة المتاهلة الى مرحلة المجموعات في مسابقتي رابطة الابطال (الترجي الرياضي والنجم الساحلي) وكاس الكونفدرالية (النادي الافريقي) ستستضيف منافسيها على ملعب حمادي العقربي برادس.

وتنطلق منافسات رابطة الابطال وكاس الكونفدرالية خلال شهر نوفمبر المقبل.

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