بنزرت: إحداث لجنة جهوية لتسريع انجاز المشاريع التنموية بكامل مناطق الولاية

أعلن رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، اليوم الثلاثاء، عن احداث لجنة جهوية للنظر مباشرة في السبل الكفيلة بتسريع انجاز جميع المشاريع التنموية التي اقرتها الدولة بكامل المعتمديات الأربع عشرة بالولاية.



وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، انه تم للغرض إصدار مقرر بشان تركيبة اللجنة التي سيتولى رئاستها والي الجهة او من ينوبه، الى جانب عضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ودائرة المجلس الجهوي و امانة المال الجهوية والإدارات الجهوية للتنمية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والتنمية الفلاحية والتجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة، علاوة على من يرى رئيس اللجنة والي بنزرت فائدة واضافة من دعوته لحضور ومواكبة جلساتها الدورية.





...



ولاحظ والي بنزرت ان هذه اللجنة الجهوية ستعنى بتشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض انجاز المشاريع العمومية بالجهة واقتراح الحلول العملية لتسريع إنجازها مع متابعتها ميدانيا للوقوف على نسق تقدمها، علاوة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية.

وأضاف انه تم للغرض وضع وضبط برنامج عمل سيعرض على انظار اللجنة العليا للمصادقة، يتضمّن بالخصوص متابعة سير تنفيذ مختلف المشاريع العمومية المهيكلة والمشاريع التي تواجه صعوبات، علاوة على جميع المشاريع القطاعية المبرمجة والمتواصلة ولاسيما منها القريبة من المواطن والتي من شأنها تعزيز مناخ الاستثمار والمناخ الاجتماعي السليم، والمساهمة بفاعلية في تنفيذ مختلف برامج الدولة والحكومة الهادفة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي لجميع مناطق وجهات البلاد التونسية، وإنجاح مختلف برامج الإصلاحات الكبرى التي يجري العمل عليها.

يشار إلى احداث لجنة جهوية لتسريع انجاز المشاريع التنموية بولاية بنزرت تندرج في اطار تنفيذ المرسوم عدد 68 لسنة 2022 والمتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية والخاصة، وقرار رئاسة الحكومة المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية.