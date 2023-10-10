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العجز التجاري يتقلص ليبلغ نحو 13979،3 مليون دينار

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 15:52 قراءة: 0 د, 10 ث
      
تقلص العجز التجاري في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2023، ليبلغ 13979،3 مليون دينار، مقابل 19429،4 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء .



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