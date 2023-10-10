Babnet

الملك عبد الله الثاني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 15:47 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وجه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الجانب المصري.

أفادت بذلك وكالة "البتراء" الأردنية، مضيفة أن الملك وجه أيضا بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.

...

يأتي ذلك وسط أزمة إنسانية متفاقمة في غزة بعد فرضت إسرائيل حصارا كاملا عليها مع قطع إمدادات الطاقة والمياه والأغذية، ومع استمرار الغارات الإسرائيلية المدمرة على القطاع.

يذكر أن السلطات المصرية قررت اليوم الثلاثاء إغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر، بعدما تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى مصر بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274772


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 | 25 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:18
17:52
15:22
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 39
Babnet
Babnet29°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
29°-21
30°-21
30°-21
32°-22
  • Avoirs en devises
    26955,6

  • (9 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,35213 DT        1$ =3,17990 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 oct)   1517,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*