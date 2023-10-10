الملك عبد الله الثاني يوجه بإرسال مساعدات عاجلة إلى غزة

وجه الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، اليوم الثلاثاء، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك عن طريق معبر رفح بالتنسيق الكامل والمسبق مع الجانب المصري.



أفادت بذلك وكالة "البتراء" الأردنية، مضيفة أن الملك وجه أيضا بتحديد الاحتياجات المطلوبة للفلسطينيين في الضفة الغربية وتوفيرها بالسرعة الممكنة.





...



يأتي ذلك وسط أزمة إنسانية متفاقمة في غزة بعد فرضت إسرائيل حصارا كاملا عليها مع قطع إمدادات الطاقة والمياه والأغذية، ومع استمرار الغارات الإسرائيلية المدمرة على القطاع.



يذكر أن السلطات المصرية قررت اليوم الثلاثاء إغلاق معبر رفح حتى إشعار آخر، بعدما تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي.



وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن تل أبيب وجهت تحذيرا إلى مصر بأنه إذا أدخلت إمدادات إغاثية إلى قطاع غزة فسيتم قصف الشاحنات.