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بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة السابعة

Publié le Mardi 10 Octobre 2023 - 11:16 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة النخبة لكرة اليد، التي ستجرى لقاءاتها يوم السبت 7 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة مساءا:
 
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
 
...

البعث الرياضي ببني خيار - الشبيبة الرياضية بالشيحية
 
نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية
 
النادي الرياضي الهلالي - النادي الرياضي بساقية الزيت
 
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي
 
الاتحاد الرياضي التميمي - سبورتينغ المكنين
 


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