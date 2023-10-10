بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة النخبة لكرة اليد، التي ستجرى لقاءاتها يوم السبت 7 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة مساءا:



النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي





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البعث الرياضي ببني خيار - الشبيبة الرياضية بالشيحية



نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية



النادي الرياضي الهلالي - النادي الرياضي بساقية الزيت



النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي



الاتحاد الرياضي التميمي - سبورتينغ المكنين

