بطولة النخبة لكرة اليد: برنامج مقابلات الجولة السابعة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة السابعة لبطولة النخبة لكرة اليد، التي ستجرى لقاءاتها يوم السبت 7 اكتوبر الجاري انطلاقا من الساعة الرابعة مساءا:
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
النجم الرياضي الساحلي - الترجي الرياضي التونسي
البعث الرياضي ببني خيار - الشبيبة الرياضية بالشيحية
نادي كرة اليد بجمال - مكارم المهدية
النادي الرياضي الهلالي - النادي الرياضي بساقية الزيت
النسر الرياضي بطبلبة - النادي الافريقي
الاتحاد الرياضي التميمي - سبورتينغ المكنين
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