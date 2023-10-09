المنتخب التونسي للاواسط يواجه منتخب الكونغو وديا يومي 13و16 اكتوبر الجاري

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان المنتخب التونسي للاواسط (اقل من 20) سيجري مباراتين وديتين ضد منتخب الكونغو يومي 13 و 16 اكتوبر الجاري بالملعب البلدي باريانة انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا (س15) وذلك إستعدادا لتصفيات كأس إفريقيا للأواسط 2025 .
وقد وجه المدرب الوطني أنيس البوسعايدي الدعوة الى 24 لاعبا للإلتحاق بالتربص الذي ينطلق غدا الثلاثاء ويتواصل الى يوم 16 اكتوبر .
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين :
- النادي الافريقي: آدم القيزاني
وقد وجه المدرب الوطني أنيس البوسعايدي الدعوة الى 24 لاعبا للإلتحاق بالتربص الذي ينطلق غدا الثلاثاء ويتواصل الى يوم 16 اكتوبر .
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين :
- النادي الافريقي: آدم القيزاني
- الملعب التونسي:خليل العياري
- النادي الرياضي الصفاقسي: يوسف باشا- عمر بن علي- محمد علولو- أيوب السعيدي
- النجم الرياضي الساحلي: ياسين بن عبدالله - صفوان بن براهيم- ياسين صابر- إبراهيم السويسي - أحمد حليلة.
- الترجي الرياضي التونسي: وجدي العيساوي - زين الدين كادة.
- النادي الرياضي البنزرتي: محمد أمين علالة- ريان الرحيمي
- الاتحاد الرياضي المنستيري: ريان بسباس
- هانوفر 96 الالماني:أنس كردي
- ساسولو الايطالي: توماس الزواغي
- مولنبيك البجيكي: انجيل مولهي
- سترازبورغ الفرنسي: انجلو جياني- الياس عرعار
- بارما الايطالي:أنس حاج محمد
- كارلسروهر الالماني: ياسين المناعي - لؤي بن فرحات
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