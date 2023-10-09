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المنتخب التونسي للاواسط يواجه منتخب الكونغو وديا يومي 13و16 اكتوبر الجاري

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 19:08 قراءة: 0 د, 52 ث
      
اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاثنين ان المنتخب التونسي للاواسط (اقل من 20) سيجري مباراتين وديتين ضد منتخب الكونغو يومي 13 و 16 اكتوبر الجاري بالملعب البلدي باريانة انطلاقا من الساعة الثالثة ظهرا (س15) وذلك إستعدادا لتصفيات كأس إفريقيا للأواسط 2025 .
وقد وجه المدرب الوطني أنيس البوسعايدي الدعوة الى 24 لاعبا للإلتحاق بالتربص الذي ينطلق غدا الثلاثاء ويتواصل الى يوم 16 اكتوبر .
وفي ما يلي قائمة اللاعبين المدعوين :
- النادي الافريقي: آدم القيزاني
...

- الملعب التونسي:خليل العياري
- النادي الرياضي الصفاقسي: يوسف باشا- عمر بن علي- محمد علولو- أيوب السعيدي
- النجم الرياضي الساحلي: ياسين بن عبدالله - صفوان بن براهيم- ياسين صابر- إبراهيم السويسي - أحمد حليلة.
- الترجي الرياضي التونسي: وجدي العيساوي - زين الدين كادة.
- النادي الرياضي البنزرتي: محمد أمين علالة- ريان الرحيمي
- الاتحاد الرياضي المنستيري: ريان بسباس
- هانوفر 96 الالماني:أنس كردي
- ساسولو الايطالي: توماس الزواغي
- مولنبيك البجيكي: انجيل مولهي
- سترازبورغ الفرنسي: انجلو جياني- الياس عرعار
- بارما الايطالي:أنس حاج محمد
- كارلسروهر الالماني: ياسين المناعي - لؤي بن فرحات


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