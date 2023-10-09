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قابس: جامعة قابس تنظم لأول مرة مهرجان للعلوم

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 22:09 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تنظم جامعة قابس في اطار احفالاتها بالذكرى العشرين لتأسيسها من 18 الى 20 اكتوبر 2023، مهرجان العلوم بالتعاون مع مدينة العلوم بتونس.

وسيتضمن هذا المهرجان، وفق ما أفاد به رئيس الجامعة كمال عبد الرحيم، لصحفي "وات" ، مجموعة من الأنشطة العلمية التي ستؤمنها ولأول مرة لجنة مدينة العلوم بتونس خارج فضاءاتها، وذلك بإستعمال معداتها العلمية والبيداغوجية وبإشراف عدد كبير من اطاراتها المختصة.

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ومن بين الأنشطة التي سيشملها المهرجان الذي سيحتضنه المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بقابس، عرض يحتوي على معالجات تفاعلية للرياضيات والفيزياء وعلوم الحياة وأنشطة خارجية حول الديناصورات.

كما ستشتمل هذه التظاهرة على ورشات علمية في البيولوجيا الجزئية والمواصلات الفائقة وعلم الفلك وعلى عروض في النتروجين السائل والكهرباء الساكنة سيقدمها أساتذة من مدينة العلوم بتونس، وستتضمن جلسات في القبة السماوية المصغرة المتنقلة وأمسية فلكية مبرمجة ليوم 18 أكتوبر 2023 حول أبراج السماء ورصد السماء بالتلسكوبات والسياحة السماوية.

وتعمل مدينة العلوم بتونس على تعميم ونشر الثقافة العلمية والابتكار بكامل تراب الجمهورية وبين مختلف فئات المجتمع وخاصة في صفوف الناشئة في اطار السياسة الوطنية لتعزيز مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.


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