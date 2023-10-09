بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على إعادة طلب العروض الخاص ببناء قسمي استعجالي بمستشفيي ماطر وسجنان بالتفاوض المباشر

صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الاثنين بمقر الولاية ،على إعادة طلب العروض الخاص ببناء قسمي استعجالي بمستشفيي ماطر وسجنان بالتفاوض المباشر، وفق ما أفادت به مصالح دائرة المجلس الجهوي للولاية "وات".



وأوضحت ذات المصادر، ان اللجنة وعقب استيفاء مختلف الإجراءات الكفيلة بنشر طلبات العروض لانجاز المشروعين عبر منصة " التونابس" وتسجيل عدم تقدم أي مقاولة لانجاز قسم الاستعجالي بماطر في 04 مناسبات، واستعجالي سجنان في مناسبتين ، ارتأت في اطار تسريع انجاز المشروعين بكلفة مالية تفوق الـ3 مليون دينار، ان تصادق على إعادة طلب العروض بالتفاوض بما من شانه تامين كل أسباب إنجاح انجاز المشروعين .





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كما تولت ذات اللجنة، المصادقة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2024 لعدد من المؤسسات السجنية ، وارجاء البت والمصادقة على الختم النهائي لاشغال القسط الخامس من مشروع بناء عدد من المساكن الاجتماعية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية غزالة ، الى حين تقديم مصالح التجهيز لعدد من المعطيات الواجبة بشانه.