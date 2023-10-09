Babnet

بنزرت: اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على إعادة طلب العروض الخاص ببناء قسمي استعجالي بمستشفيي ماطر وسجنان بالتفاوض المباشر

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 18:09 قراءة: 0 د, 46 ث
      
صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية بولاية بنزرت، الملتئمة اليوم الاثنين بمقر الولاية ،على إعادة طلب العروض الخاص ببناء قسمي استعجالي بمستشفيي ماطر وسجنان بالتفاوض المباشر، وفق ما أفادت به مصالح دائرة المجلس الجهوي للولاية "وات".

وأوضحت ذات المصادر، ان اللجنة وعقب استيفاء مختلف الإجراءات الكفيلة بنشر طلبات العروض لانجاز المشروعين عبر منصة " التونابس" وتسجيل عدم تقدم أي مقاولة لانجاز قسم الاستعجالي بماطر في 04 مناسبات، واستعجالي سجنان في مناسبتين ، ارتأت في اطار تسريع انجاز المشروعين بكلفة مالية تفوق الـ3 مليون دينار، ان تصادق على إعادة طلب العروض بالتفاوض بما من شانه تامين كل أسباب إنجاح انجاز المشروعين .

...

كما تولت ذات اللجنة، المصادقة على المخطط التقديري السنوي لابرام الصفقات العمومية لسنة 2024 لعدد من المؤسسات السجنية ، وارجاء البت والمصادقة على الختم النهائي لاشغال القسط الخامس من مشروع بناء عدد من المساكن الاجتماعية ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بمعتمدية غزالة ، الى حين تقديم مصالح التجهيز لعدد من المعطيات الواجبة بشانه.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274698


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:22
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet27°
24° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-20
29°-20
29°-21
30°-21
30°-22
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*