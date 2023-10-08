سيدي بوزيد: فقرات متنوعة تؤثث برنامج تظاهرة "الأيام الدولية للزيتون" بسيدي بوزيد من 20 إلى 26 نوفمبر المقبل

تحت شعار "فلاحتنا ...في زيتوننا"، تحتضن ولاية سيدي بوزيد من 20 الى 26 نوفمبر المقبل وببادرة من عدد من شباب الجهة، تظاهرة "الأيام الدولية للزيتون" والتي تتضمن معارض مختلفة، وفضاء للتذوق، وندوات علمية، وزيارات ميدانية، وحلقات تكوين، ودورات رياضية وحفلات فنية.



وبينت عضو هيئة التنظيم، نادية عافي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه التظاهرة تهدف بالأساس الى إبراز الميزات التفاضلية الاقتصادية للجهة من ناحية احتلالها المراتب الأولى في إنتاج الزيتون وتطور غراساته بها في السنوات الأخيرة، مع التسويق لها كقبلة للاستثمار.

وتفتتح التظاهرة من خلال عروض للماجورات والأزياء والخيل والجحفة، بالإضافة إلى فضاء للتذوق، ومعرض للمنتوجات الفلاحية، ومعرض آخر للصناعات التقليدية، ومعرض فلاحي وصناعي.



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وتنتظم يوم 21 نوفمبر ندوة فلاحية علمية، ودورة لكرة القدم للأصاغر، وسهرة فنية، لتتواصل الفقرات يوم 22 نوفمبر من خلال ندوة علمية في البناء الذهني، ثم دورة تكوينية في المجال الفلاحي، وزيارة ميدانية لبعض الضيعات الفلاحية البيولوجية للتعريف بالمنتوج الفلاحي بالجهة، وسهرة فنية ثانية يوم 23 نوفمبر.

ويتضمن البرنامج أيضا دورة تكوينية ثانية في المجال الفلاحي، وزيارة لبعض المعاصر البيولوجية يوم 24 نوفمبر، وندوة علمية موجهة للمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا حول الانتصاب للحساب الخاص في المجال الفلاحي، إلى جانب ندوة علمية متعلقة بالتأمين الفلاحي يوم 25 نوفمبر.

وتختتم التظاهرة يوم 26 نوفمبر من خلال الدورة الأولى لملتقى رجال الأعمال بسيدي بوزيد الذي يضم أكثر من 50 رجل أعمال من تونس وخارجها وزيارة مختلف المعارض والفضاءات.