بطولة الجزائر - فوز ثالث على التوالي ومركز الصدارة لاتحاد خنشلة بقيادة المدرب التونسي مراد العقبي

اضاف فريق اتحاد خنشلة الجزائري الذي يدربه التونسي مراد العقبي فوزا جديدا الى رصيده خارج ميدانه على حساب بطل الموسم الماضي شباب بلوزداد (3-2) وذلك لحساب الجولة الرابعة من بطولة الجزائر

وسجل لاتحاد خنشلة كل من أوموييلي (8) ربيعي (43) عقبي (90 ض.ج) فيما حقق هدفي شباب بلوزداد كل من سعدو (23 ضد مرماه) درفلو (45+2)

وواصل إتحاد خنشلة بذلك إنتصاراته على الفرق" الكبرى" في البطولة الجزائرية بعد الفوز على وفاق سطيف وشبيبة القبائل

واحتل اتحاد خنشلة المركز الأول في بطولة الرابطة المحترفة في الجزائر برصيد 9 نقاط من ثلاث مقابلات بالتساوي مع مولودية الجزائر( 4 مقابلات) ،وبفارق نقطتين عن فرق أولمبي الشلف وشبيبة الساورة ونادي بارادو أصحاب المركز الثاني.



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